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Fenerbahçe Basketbol, Nicolo Melli ile iki yıl sözleşme uzattı!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Nicolo Melli'nin sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 22:06 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 22:09
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Basketbol, Nicolo Melli ile iki yıl sözleşme uzattı!
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda İtalyan oyuncu Nicolo Melli'nin sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'mız, çubuklu formamızı giydiği süre boyunca kulübümüzün mücadele ve aidiyet karakterinin en önemli temsilcilerinden biri olan Nicolo Melli ile 2027-2028 sezonunun sonuna dek yeni anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Tecrübeli basketbolcu, Fenerbahçe ile 1 Avrupa Ligi, 3 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.



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