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Fenerbahçe Basketbol, Talen Horton-Tucker ile sözleşme uzattı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Talen Horton-Tucker'ın sözleşmesi uzatıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 22:09 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 22:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Basketbol, Talen Horton-Tucker ile sözleşme uzattı
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Talen Horton-Tucker'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Talen Horton-Tucker, 2026-2027 sezonunda da Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'mızın formasını giymeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonunda EuroLeague'de Dörtlü Final'e çıkmasında önemli pay sahibi olan 25 yaşındaki basketbolcu, sarı-lacivertlilerle geçen sezon Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.



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