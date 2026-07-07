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Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi: Goretzka

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, önceliği orta saha bölgesine vermişti. Sarı-kırmızılıların daha önce de gündemine gelen Alman yıldız için yeniden devrede olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 18:14
Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi: Goretzka
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Yeni sezonda Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurmak için Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar transferde önceliği orta sahaya verdi. Transferde adı birçok yıldız isimle anılan Galatasaray'ın eski gözdesini yeniden gündeme aldığı iddia edildi.

Yeni Asır'ın haberine göre, Galatasaray'ın, Bayern Münih ile yollarını ayıran Leon Goretzka'yı yeniden gündemine aldığı öne sürüldü.

Daha önce de sarı-kırmızılıların radarında yer alan 30 yaşındaki Alman orta saha için yönetimin şartları değerlendirdiği belirtilirken, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de oyuncuyla ilgilenmesi transfer yarışını zorlaştırıyor.

Futbol kariyerine Bochum altyapısında başlayan Goretzka, 2013 yılında Schalke 04'e transfer olarak adını duyurdu.

2018'de Bayern Münih'e katılan deneyimli orta saha, burada Bundesliga şampiyonlukları, Almanya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayarak Avrupa'nın en başarılı orta saha oyuncuları arasına girdi.

Almanya Milli Takımı'nın da uzun yıllardır formasını giyen yıldız futbolcu, dinamik oyun yapısı, hava toplarındaki etkinliği ve skor katkısıyla öne çıkıyor.

Kariyeri boyunca kulüp düzeyinde 450'nin üzerinde resmi maça çıkan Goretzka, 80'den fazla gol ve 60'ın üzerinde asist üretirken, Almanya Milli Takımı'nda ise 50'yi aşkın karşılaşmada görev aldı.

BAŞKA TALİPLERİ VAR

Sarı-kırmızılıların transferi gerçekleştirebilmesi için hem oyuncunun yüksek maliyetini hem de Avrupa'dan gelen güçlü teklifleri aşması gerekecek.

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