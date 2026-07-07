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Fenerbahçe Basketbol'da Beko dönemi kapandı

Fenerbahçe, erkek basketbol takımının isim ve ana sponsoru Beko ile olan iş birliğinin sona erdiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 16:37
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Basketbol'da Beko dönemi kapandı
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Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının isim ve ana sponsoru Beko ile olan işbirliğinin sona erdiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın isim ve ana sponsoru olarak 8 yıldır kulübümüzün yanında yer alan Beko ile iş birliğimiz, Beko'nun aldığı karar doğrultusunda sona ermiştir. Kulübümüze verdikleri güven, destek ve katkılar için Beko ailesine teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, dün olduğu gibi yarın da aynı inançla, kararlılıkla ve büyük hedeflerle yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz."

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