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Kings, DeMar DeRozan ile yollarını ayırdı

Sacramento Kings, ESPN'in haberine göre tecrübeli yıldız DeMar DeRozan'ı serbest bıraktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 13:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kings, DeMar DeRozan ile yollarını ayırdı
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Sacramento Kings, ESPN'in haberine göre tecrübeli yıldız DeMar DeRozan'ı serbest bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haberde, Kings ile DeRozan'ın farklı takas seçeneklerini değerlendirdiği ancak uygun bir anlaşmaya ulaşılamaması üzerine tarafların ortak kararla yollarını ayırdığı belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte altı kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, serbest oyuncu piyasasının en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

DeRozan'ın gelecek sezon için sözleşmesinde 25.7 milyon dolarlık maaş bulunmasına rağmen bunun yalnızca 10 milyon dolarlık kısmı garanti durumdaydı.

Tecrübeli skorerin birçok şampiyonluk adayı takımın radarında olması bekleniyor.

Sacramento'nun ayrıca ağustos ayı sonuna kadar "waive-and-stretch" kuralını kullanarak garanti edilen maaşı üç sezona yayma hakkı bulunuyor.

DeRozan'ın ayrılığıyla birlikte Kings, NBA'in hem birinci hem de ikinci maaş sınırı apronunun altına inerken, kulüp önemli ölçüde mali esneklik de kazanmış oldu.

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