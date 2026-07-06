Tottenham, Sandro Tonali'yi açıkladı

İngiltere Premier Lig'de geride bıraktığımız sezon çok kötü bir dönem geçiren ve son anda ligde kalmayı başaran Tottenham, transferde ise adeta fırtına gibi esiyor!
EN PAHALI İKİNCİ TRANSFER OLDU! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tottenham, Newcastle United'dan orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Tottenham, İtalyan orta saha oyuncusunun transferi için Newcastle United'a 115 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Tonali, 145 milyon euro'luk Alexander Isak (Liverpool'a gitti) transferinin ardından Newcastle United tarihinin en pahalı ikinci satışı olarak tarihe geçti.
215 MİLYON EURO'YA İKİ ORTA SAHA
Roberto De Zerbi'nin ekibi Tottenham, Sandro Tonali transferinden önce de orta sahasına Mateus Fernandes takviyesi yapmıştı. Tottenham, Mateus Fernandes için West Ham United'a yaklaşık 100 milyon euro ödeyecek.
Tottenham, Tonali ve Mateus Fernandes transferleriyle birlikte yeni sezon öncesi orta sahasını 215 milyon euro'ya değiştirdi.
TOTTENHAM'DA DİĞER TRANSFERLER
Tottenham, bu transferlerinin dışında Brighton'dan stoper Jan Paul van Hecke'yi de 60 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.
İngiliz ekibi; Marcos Senesi, Andrew Robertson ve Martin Duvravka gibi isimleri ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
EN PAHALI İKİNCİ TRANSFER OLDU! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tottenham, Newcastle United'dan orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Tottenham, İtalyan orta saha oyuncusunun transferi için Newcastle United'a 115 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Tonali, 145 milyon euro'luk Alexander Isak (Liverpool'a gitti) transferinin ardından Newcastle United tarihinin en pahalı ikinci satışı olarak tarihe geçti.
215 MİLYON EURO'YA İKİ ORTA SAHA
Roberto De Zerbi'nin ekibi Tottenham, Sandro Tonali transferinden önce de orta sahasına Mateus Fernandes takviyesi yapmıştı. Tottenham, Mateus Fernandes için West Ham United'a yaklaşık 100 milyon euro ödeyecek.
Tottenham, Tonali ve Mateus Fernandes transferleriyle birlikte yeni sezon öncesi orta sahasını 215 milyon euro'ya değiştirdi.
TOTTENHAM'DA DİĞER TRANSFERLER
Tottenham, bu transferlerinin dışında Brighton'dan stoper Jan Paul van Hecke'yi de 60 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.
İngiliz ekibi; Marcos Senesi, Andrew Robertson ve Martin Duvravka gibi isimleri ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı.