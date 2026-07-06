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Tottenham, Sandro Tonali'yi açıkladı

Tottenham, Newcastle United'dan İtalyan orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi 115 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, West Ham United'dan Mateus Fernandes transferiyle birlikte orta sahasını yaklaşık 215 milyon euro bonservisle değiştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 13:22
Haber: Sporx.com dış haberler
Tottenham, Sandro Tonali'yi açıkladı
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İngiltere Premier Lig'de geride bıraktığımız sezon çok kötü bir dönem geçiren ve son anda ligde kalmayı başaran Tottenham, transferde ise adeta fırtına gibi esiyor!

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Tottenham, İtalyan orta saha oyuncusunun transferi için Newcastle United'a 115 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Tonali, 145 milyon euro'luk Alexander Isak (Liverpool'a gitti) transferinin ardından Newcastle United tarihinin en pahalı ikinci satışı olarak tarihe geçti.

215 MİLYON EURO'YA İKİ ORTA SAHA

Roberto De Zerbi'nin ekibi Tottenham, Sandro Tonali transferinden önce de orta sahasına Mateus Fernandes takviyesi yapmıştı. Tottenham, Mateus Fernandes için West Ham United'a yaklaşık 100 milyon euro ödeyecek.

Tottenham, Tonali ve Mateus Fernandes transferleriyle birlikte yeni sezon öncesi orta sahasını 215 milyon euro'ya değiştirdi.

TOTTENHAM'DA DİĞER TRANSFERLER

Tottenham, bu transferlerinin dışında Brighton'dan stoper Jan Paul van Hecke'yi de 60 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.

İngiliz ekibi; Marcos Senesi, Andrew Robertson ve Martin Duvravka gibi isimleri ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

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