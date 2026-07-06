İngiltere, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde
İngiltere, Meksika'yı 3-2 mağlup etti ve 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
İngiltere, Quansah'ın 54. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı. İngilizler, 60. dakikada Harry Kane'in penaltı golüyle durumu 3-1'e getirdi.
Meksika, 69. dakikada Raul Jimenez'in penaltı golüyle durumu 3-2 yaptı ancak bu gol yeterli olmadı ve İngiltere, Meksika'yı 3-2 yenerek Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
Meksika diğer maçlarında olduğu gibi oyunu kısa sürede rakip yarı alana yıkmakta İngiltere karşısında zorluk yaşadı. İngiltere'nin de kendi yarı alanında topa sahip olmasına izin vermeyen Meksika, ilk tehlikeli pozisyonunu Raul Jimenez'le yakalasa da kaleci Pickford'u geçemedi. Orta sahada sert ve çok adamlı baskı yaparak İngiltere'nin oyun kurmasına izin vermeyen Meksika, orta alandaki direncini iki kez kaybetti ve kalesinde peş peşe goller gördü. Bellingham'ın 36 ve 38. dakikadaki golleriyle rahatlayan İngiltere, 42. dakikada kalesinde golü gördü. Meksika ilk yarının son bölümlerinde beraberlik golünü atmaya yaklaşsa da ilk yarı İngilizlerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere'nin bir topu direkten döndü. Rakibinin skoru eşitlemek için ileri çıkmasına izin vermeyen İngilizler 54. dakikada Quansah'ın VAR incelemesi sonrası oyundan atılmasıyla 10 kişi kalsa da 60. dakikada Harry Kane penaltıdan attığı golle takımını 3-1 öne geçirdi. Penaltıdan skoru 3-1 yapan Kane, bir süre sonra yaptığı faulle Meksika'nın penaltı kazanmasına sebep olurken, Raul Jimenez penaltıdan skoru 3-2'ye getirerek Meksikalıların ümitlerini yeniden yeşertti. Kalan dakikalarda oyunu tek kaleye çevirerek rakibini savunmaya kapatan Meksika, sürekli orta yaparak şansını denese de aradığı golü bulamadı ve İngiltere karşılaşmayı 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
15. dakikada Raul Jimenez gole yaklaştı. Sağ taraftan Alvarado'nun gönderdiği ortaya ceza sahası içinde uçarak kafayla vuran Raul Jimenez'in kafa vuruşunda kaleci sol alt köşeye giden topu son anda kornere çeldi.
26. dakikada soldan bindiren Gordon çizgide rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girerek çaprazdan şutunu çekti, kaleci Rangel gole izin vermedi.
36. dakikada İngiltere'nin golü geldi. Saka'nın sağdan ortaladığı topu arka direkte Bellingham kafayla ağlara gönderdi: 0-1
38. dakikada skor 2-0 oldu. Meksika'nın çıkarken orta sahada kaptırdığı topla başlayan atakta Bellingham topu sağdan bindiren Kane'e verdi, Kane kaleye vurmak yerine içeri çevirince Bellingham topu altı pastan filelerle buluşturdu.
42. dakikada Meksika'nın golü geldi. Sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Konsa'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Quinones sert bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi.
45+3. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun topta Raul Jimenez'in kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
49. dakikada İngiltere bir kez daha gole yaklaştı. Sağ taraftan ceza sahasına gönderilen uzun topu Meksika savunması uzaklaştırdı ancak meşin yuvarlağı önünde bulan O'Reilly'nin vuruşunda top direkten döndü.
58. dakikada İngiltere penaltı kazandı. Kane'in kafayla indirdiği topla Gordon ceza sahasına girmek isterken kaleci Rangel'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 60. dakikada topun başına geçen Kane topu filelerle buluşturdu: 1-3
68. dakikada bir penaltı kararı daha çıktı. 66. dakikada Kane'in ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isterken Gutierrez'e yaptığı müdahalenin ardından VAR incelemesi sonunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Raul Jimenez, 69. dakikada farkı 1'e indirdi: 2-3
Stat: Mexico City
Hakemler: Alireza Faghani, George Lakrindis, Andrew Lindsay (Avustralya)
Meksika: Rangel, Sanchez (Dk. 79 Fidalgo), Montes (Dk. 46 Edson Alvarez), Vasquez, Gallardo, Mora (Dk. 61 Gimenez), Lira, Romo (Dk. 61 Gutierrez), Alvarado, Quinones (Dk. 81 Martinez), Raul Jimenez
İngiltere: Pickford, Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly (Dk. 75 Spence), Anderson (Dk. 75 Burn), Rice, Saka (Dk. 57 Stones), Bellingham, Gordon, Kane (Dk. 90 Rogers)
Goller: Dk. 36 ve Dk. 38 Bellingham, Dk. 60 Kane (Penaltıdan) (İngiltere), Dk. 42 Quinones Dk. 69 Raul Jimenez (Penaltıdan) (Meksika)
Kırmızı kart: Dk. 54 Quansah (İngiltere)
Sarı kartlar: Dk. 1 Rice, Dk. 68 Guehi, Dk. 72 O'Reilly, Dk. 90+8 Henderson (Kulübede) (İngiltere), Dk. 71 Sanchez, Dk. 90+8 Vazquez (Meksika)
ÇEYREK FİNALDE RAKİBİ NORVEÇ
İngiltere çeyrek finalde Brezilya'yı eleyen Norveç'le karşı karşıya gelecek, mücadele 11 Temmuz'da Miami'de oynanacak.
İngiltere, 40 yıl sonra geldiği Meksika'dan bu sefer mutlu ayrıldı.
Azteca Stadı'ndaki son maçını 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'e karşı oynayan İngilizler tarihe geçen bir maçın ardından Dünya Kupası'ndan elenmişti.
İngilizler, 1986'da oynanan maçta Diego Armando Maradona'nın hem elle attığı hem de birçok İngiliz oyuncuyu çalımlayarak kaydettiği gollerle elenmişti.
EN GOLCÜLER LİSTESİNDE
İngiltere'nin golcü oyuncusu Harry Kane, Dünya Kupası'nda attığı gollerle turnuvanın en golcü oyuncuları listesine adını yazdırdı.
Meksika'ya attığı golle 2026 Dünya Kupası'ndaki 5. golüne imza atan İngiliz oyuncu; Hırvatistan (2), Panama, Demokratik Kongo'nun ardından Meksika'yı da boş geçmedi.
Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 14'e yükselterek Alman futbolcu Gerd Müller'le aynı sırayı paylaşırken en golcü 6 oyuncudan biri oldu.
Kane ayrıca bu sezon kulüp ve milli takım kariyerindeki 73. golünü attı.
BU KEZ FİNALLERE KALAMADI
Dünya Kupası'na üçüncü kez ev sahipliği yapan Meksika, daha önce ev sahibi olduğu dönemlerde finallere kalma geleneğini 2026'da sürdüremedi.
Dünya Kupası'ndaki en başarılı dönemlerini ev sahibi olduğu yıllarda yaşayan Meksikalılar, 1970 ve 1986'da kendi ülkelerinde düzenlenen Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı.
İngiltere'ye elenerek son 16 turunda Dünya Kupası'na veda eden Meksika, ilk kez ev sahibi olduğu bir turnuvada finallere adını yazdıramadı.
AZTECA'DA YILLAR SONRA KAYBETTİ
Tarihi Azteca Stadı'nı Dünya Kupası turnuvalarında kaleye çeviren Meksika Milli Takımı, bu statta oynadığı Dünya Kupası maçlarındaki ilk yenilgisini İngilizler karşısında aldı.
Daha önce Azteca Stadı'nda oynadığı Dünya Kupası maçlarında 7 galibiyet, 3 beraberlik alan Meksika, bu akşamla birlikte ilk kez yenildi.
Meksika, Azteca Stadyumu'nda oynadığı 90 resmi maçın 70'ini kazanırken, 17'sinde berabere kaldı ve toplam üç kez kaybetti. Meksika Milli Takımı, Azteca'daki son yenilgisini 6 Eylül 2013 tarihinde Honduras'a 2-1 yenilerek almıştı.
5. MAÇINDA GOL YEDİ
Dünya Kupası'nın İspanya'yla birlikte gol yemeyen iki takımından biri olan Meksika, İngiltere karşısında kalesini koruyamadı.
A Grubu'nda oynadığı 3 maçın yanı sıra son 32 turunda Ekvador karşısında da gol yemeden galip gelen Meksika'nın filelerini havalandıran ilk isim Jude Bellingham oldu.
QUINONES YİNE ATTI
Meksika'nın Kolombiya asıllı golcü oyuncusu Julian Quinones, Mexico City Stadı'nda gollerine devam etti.
Meksika'nın şu ana kadar oynadığı beş maçın dördünde gol sevinci yaşayan Quinones, attığı 4 golü de Mexico City Stadı'nda kaydetti.
Açılış maçında Güney Afrika'ya karşı fileleri havalandıran Quinones, grubun son maçı olan Çekya karşısında da topu ağlarla buluşturmayı başarırken, son 32 turunda Ekvador'u da boş geçmedi.
Quinones'in 5 maç içinde gol atamadığı tek müsabaka ise Guadalajara'da oynanan ve Meksika'nın 1-0 kazandığı Güney Kore maçı oldu. Bu maçta takımının tek golü Luis Romo attı.
DÜNYA KUPASI, MEKSİKA'DA SONA ERDİ
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yla birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden olan Meksika, başkent Mexico City'de İngiltere'yle oynanan karşılaşmayla organizasyonun kendisine düşen kısmını tamamladı.
Mexico City'nin yanı sıra Guadalajara ve Monterrey'in de ev sahipliğinde Meksika'da toplam 13 karşılaşma oynandı.
Toplam 10 grup maçına ev sahipliği yapan Meksika, 3 kez de eleme etapları için futbolseverlere kapılarını açtı.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0