Luis de la Fuente: 'Ronaldo'dan üstün olmaya çalışacağız'

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın Portekiz'le karşılaşacak İspanya'da teknik direktör Luis de la Fuente, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun çok önemli bir isim olduğunu belirterek "Biz kendi maçımızı oynamaya çalışacağız, onlardan ve Cristiano'dan üstün olmaya çalışacağız." açıklamasını yaptı.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Dallas Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İspanyol teknik adam, Portekiz'in harika oyunculara sahip olduğunu söyledi.
Portekiz'deki bütün oyunculara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Fuente, "Biz, oyun planımız gereği, topla oynadığımızda rakibe dikkat etmeye çalışacağız ancak onların bizden, sağ kanadımızdan daha fazla endişe duymasını istiyoruz. Bu bölgede oynayan oyunculardan kim olursa olsun, yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri, rakibin bizden çekinmesini sağlamak olur. Kadromuzdaki tüm oyunculara güveniyorum." ifadelerini kullandı.
Portekiz'in tecrübeli yıldızı Cristiano Ronaldo'yla ilgili soruyu yanıtlayan Fuente, kendisinin Ronaldo'ya hayran olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Karakteri, hırsı, gelişme arzusu, kazanma isteği, her gün daha iyi olma çabası, yorulmak bilmezliği ile onun gibi futbolcuların ve insanların açık bir hayranıyım. Gençler ve o kadar genç olmayanlar için bir örnektir. Cristiano'nun önünde saygıyla eğiliyorum. Bence o hala pek çok miras bırakmaya devam edecek bir futbolcu. O, bugün her koşulda dikkat etmeniz, her zaman gözünüzü üzerinde tutmanız gereken bir oyuncu. Maçta bire bir markaj yapmamız gerektiği anlamına gelmiyor, ancak sahanın belirli bölgelerinde gözünüzü üzerinden ayırmamanız gereken bir isim. İşte Cristiano budur. Ve bilirsiniz ki sahip olduğu yetenekle, kaliteyle, maçların kaderinin belirlendiği o gerçek bölgelerde en iyisi. Oynamamasını tercih ederim ama oynayacağını düşünüyorum. O zaman yapacak bir şey yok, tarihin en iyi oyuncularından birini izleyerek gösterinin tadını çıkaracağız. Biz kendi maçımızı oynamaya çalışacağız, onlardan ve Cristiano'dan üstün olmaya çalışacağız."
Luis de la Fuente, İspanya Milli Takımı'nın yıldız ismi Lamine Yamal'ın çok istekli olduğunu, antrenmanlarda çok çalıştığını ifade ederek, "Yaptığı işten çok memnunum. Tüm takım onun performansından memnun. Her durumda rakip savunmacıyı daha da yıpratabiliyor. Takım olarak yapmaya çalıştığımız şey bu. Rakibin endişe duymasını sağlamak istiyoruz. Bizim görevimiz birlikte, takım hissiyle çalışmak, bana bir oyuncudan daha fazlasını veren şey bu. Denge, takımın oyununun her alanından gelir. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Seyirciler için harika bir maç olacağını düşündüğüm, fantastik bir teknik ve taktik seviyede olduğunu düşündüğüm mücadele." diye konuştu.
Portekiz'e karşı son UEFA Uluslar Ligi finalinden tecrübeli olduklarını dile getiren Fuente, Portekiz'i oyunun tüm aşamalarında yenmek istediklerini sözlerine ekledi.
2026 Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük organizasyonu olmaya hazırlanırken, bu sayfa kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri tek noktada sunmayı hedeflemektedir. Turnuvaya dair en çok aranan başlıklar arasında yer alan 2026 Dünya Kupası gruplar, 2026 Dünya Kupası fikstür ve 2026 Dünya Kupası maç programı gibi temel içerikler, düzenli olarak güncellenmekte ve detaylandırılmaktadır.
Turnuvayı izlemek ve yayın bilgilerine ulaşmak isteyen kullanıcılar için dünya kupası hangi kanalda, dünya kupası tv programı ve dünya kupası kaçta gibi sorulara yanıt veren içerikler de bu sayfada yer almaktadır. Türkiye özelinde ise dünya kupası Türkiye, milli takım fikstür ve milli takım son dakika haberleri gibi başlıklar altında, milli takımın turnuvadaki durumu ve tüm gelişmeler detaylı şekilde sunulmaktadır.
Bu mikro sayfa, yalnızca bir fikstür veya skor platformu olmanın ötesinde, kapsamlı bir Dünya Kupası rehberi olarak yapılandırılmıştır. Kullanıcılar burada 2026 Dünya Kupası gruplar, 2026 Dünya Kupası maç programı ve 2026 Dünya Kupası fikstür bilgilerine ulaşırken, aynı zamanda dünya kupası maçları, dünya kupası sonuçlar, dünya kupası canlı ve dünya kupası canlı sonuçlar gibi içerikleri tek bir akışta takip edebilir.
2026 Dünya Kupası sürecinde kullanıcı davranışları yalnızca maç takibi ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda detaylı içerik tüketimi ve anlık bilgi ihtiyacı ile şekillenmektedir. Bu nedenle sayfada dünya kupası canlı, dünya kupası canlı sonuçlar ve dünya kupası maçları akışı sürekli güncellenerek kullanıcıların gerçek zamanlı veri ihtiyacı karşılanmaktadır.
Aynı zamanda turnuvayı yakından takip eden kullanıcılar için 2026 Dünya Kupası fikstür, 2026 Dünya Kupası maç programı ve 2026 Dünya Kupası gruplar bilgileri, sade ve erişilebilir bir yapı ile sunulmaktadır. Kullanıcılar bu sayfada dünya kupası hangi kanalda, dünya kupası tv programı ve dünya kupası kaçta gibi yayın odaklı aramalarına yanıt bulurken, 2026 Dünya Kupası izle ve dünya kupası canlı içerikleri ile maçları izleme süreçlerini de kolaylaştırmaktadır.