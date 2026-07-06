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Luis de la Fuente: "Ronaldo'dan üstün olmaya çalışacağız"

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Portekiz maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

calendar 06 Temmuz 2026 07:53
Haber: AA
SPORX AI BAKIŞI
Luis de la Fuente: 'Ronaldo'dan üstün olmaya çalışacağız'
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın Portekiz'le karşılaşacak İspanya'da teknik direktör Luis de la Fuente, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun çok önemli bir isim olduğunu belirterek "Biz kendi maçımızı oynamaya çalışacağız, onlardan ve Cristiano'dan üstün olmaya çalışacağız." açıklamasını yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dallas Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İspanyol teknik adam, Portekiz'in harika oyunculara sahip olduğunu söyledi.

Portekiz'deki bütün oyunculara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Fuente, "Biz, oyun planımız gereği, topla oynadığımızda rakibe dikkat etmeye çalışacağız ancak onların bizden, sağ kanadımızdan daha fazla endişe duymasını istiyoruz. Bu bölgede oynayan oyunculardan kim olursa olsun, yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri, rakibin bizden çekinmesini sağlamak olur. Kadromuzdaki tüm oyunculara güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Portekiz'in tecrübeli yıldızı Cristiano Ronaldo'yla ilgili soruyu yanıtlayan Fuente, kendisinin Ronaldo'ya hayran olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Karakteri, hırsı, gelişme arzusu, kazanma isteği, her gün daha iyi olma çabası, yorulmak bilmezliği ile onun gibi futbolcuların ve insanların açık bir hayranıyım. Gençler ve o kadar genç olmayanlar için bir örnektir. Cristiano'nun önünde saygıyla eğiliyorum. Bence o hala pek çok miras bırakmaya devam edecek bir futbolcu. O, bugün her koşulda dikkat etmeniz, her zaman gözünüzü üzerinde tutmanız gereken bir oyuncu. Maçta bire bir markaj yapmamız gerektiği anlamına gelmiyor, ancak sahanın belirli bölgelerinde gözünüzü üzerinden ayırmamanız gereken bir isim. İşte Cristiano budur. Ve bilirsiniz ki sahip olduğu yetenekle, kaliteyle, maçların kaderinin belirlendiği o gerçek bölgelerde en iyisi. Oynamamasını tercih ederim ama oynayacağını düşünüyorum. O zaman yapacak bir şey yok, tarihin en iyi oyuncularından birini izleyerek gösterinin tadını çıkaracağız. Biz kendi maçımızı oynamaya çalışacağız, onlardan ve Cristiano'dan üstün olmaya çalışacağız."

Luis de la Fuente, İspanya Milli Takımı'nın yıldız ismi Lamine Yamal'ın çok istekli olduğunu, antrenmanlarda çok çalıştığını ifade ederek, "Yaptığı işten çok memnunum. Tüm takım onun performansından memnun. Her durumda rakip savunmacıyı daha da yıpratabiliyor. Takım olarak yapmaya çalıştığımız şey bu. Rakibin endişe duymasını sağlamak istiyoruz. Bizim görevimiz birlikte, takım hissiyle çalışmak, bana bir oyuncudan daha fazlasını veren şey bu. Denge, takımın oyununun her alanından gelir. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Seyirciler için harika bir maç olacağını düşündüğüm, fantastik bir teknik ve taktik seviyede olduğunu düşündüğüm mücadele." diye konuştu.

Portekiz'e karşı son UEFA Uluslar Ligi finalinden tecrübeli olduklarını dile getiren Fuente, Portekiz'i oyunun tüm aşamalarında yenmek istediklerini sözlerine ekledi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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