05 Temmuz
Brezilya-Norveç
1-2
06 Temmuz
Meksika-İngiltere
2-3
05 Temmuz
Odds Ballklubb-FK Haugesund
1-3
05 Temmuz
FCSB-Union St.Gilloise
0-4
05 Temmuz
Rosenborg-Molde
2-1

Inter, Galatasaray'dan randevu istedi: Davinson Sanchez

Inter, Davinson Sanchez transferi için Dünya Kupası'nın ardından Galatasaray ile görüşmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 08:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Inter, Galatasaray'dan randevu istedi: Davinson Sanchez
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Dünya Kupası'nın ardından sarı-kırmızılılardan ayrılabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan Davinson Sanchez'in adı Avrupa basınında gündemden düşmüyor.

Özellikle İtalya basını, deneyimli stoper için farklı kulüplerin ilgisini sık sık yazıyor. 30 yaşındaki oyuncu için Como'nun ciddi teklif ile Galatasaray'ın kapısını çalacağı iddia edilirken bu bedelin 20 milyon Euro olması, Galatasaray yönetimnde 'komik' olarak nitelendirildi.

35 MİLYON EURO

Tecrübeli savunmacıyı kadroda tutmak isteyen Galatasaray, gelen tekliflere soğuk bakıyor. Sarı-kırmızılılar, 35 milyon euro'nun altına inmeme kararı aldı.

Diğer yandan Inter haberleri İtalyan basınında artış gösterdi. Inter'in turnuvadaki performansı sonrasında yakın takipte olduğu Davinson için İstanbul'da bir görüşme talep ettiği de belirtildi.

INTER'DEN RANDEVU TALEBİ

İtalya'dan Inter'in de turnuvadaki performansı sonrasında yakın takipte olduğu Davinson için İstanbul'da bir görüşme talep ettiği de belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, 2 kez gol sevinci yaşadı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.