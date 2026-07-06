Inter, Galatasaray'dan randevu istedi: Davinson Sanchez

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Dünya Kupası'nın ardından sarı-kırmızılılardan ayrılabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan Davinson Sanchez'in adı Avrupa basınında gündemden düşmüyor.
Özellikle İtalya basını, deneyimli stoper için farklı kulüplerin ilgisini sık sık yazıyor. 30 yaşındaki oyuncu için Como'nun ciddi teklif ile Galatasaray'ın kapısını çalacağı iddia edilirken bu bedelin 20 milyon Euro olması, Galatasaray yönetimnde 'komik' olarak nitelendirildi.
35 MİLYON EURO
Tecrübeli savunmacıyı kadroda tutmak isteyen Galatasaray, gelen tekliflere soğuk bakıyor. Sarı-kırmızılılar, 35 milyon euro'nun altına inmeme kararı aldı.
Diğer yandan Inter haberleri İtalyan basınında artış gösterdi. Inter'in turnuvadaki performansı sonrasında yakın takipte olduğu Davinson için İstanbul'da bir görüşme talep ettiği de belirtildi.
INTER'DEN RANDEVU TALEBİ
İtalya'dan Inter'in de turnuvadaki performansı sonrasında yakın takipte olduğu Davinson için İstanbul'da bir görüşme talep ettiği de belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Özellikle İtalya basını, deneyimli stoper için farklı kulüplerin ilgisini sık sık yazıyor. 30 yaşındaki oyuncu için Como'nun ciddi teklif ile Galatasaray'ın kapısını çalacağı iddia edilirken bu bedelin 20 milyon Euro olması, Galatasaray yönetimnde 'komik' olarak nitelendirildi.
35 MİLYON EURO
Tecrübeli savunmacıyı kadroda tutmak isteyen Galatasaray, gelen tekliflere soğuk bakıyor. Sarı-kırmızılılar, 35 milyon euro'nun altına inmeme kararı aldı.
Diğer yandan Inter haberleri İtalyan basınında artış gösterdi. Inter'in turnuvadaki performansı sonrasında yakın takipte olduğu Davinson için İstanbul'da bir görüşme talep ettiği de belirtildi.
INTER'DEN RANDEVU TALEBİ
İtalya'dan Inter'in de turnuvadaki performansı sonrasında yakın takipte olduğu Davinson için İstanbul'da bir görüşme talep ettiği de belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, 2 kez gol sevinci yaşadı.