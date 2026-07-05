05 Temmuz
Brezilya-Norveç
23:00
06 Temmuz
Meksika-İngiltere
03:00
05 Temmuz
Odds Ballklubb-FK Haugesund
0-1DA
05 Temmuz
FCSB-Union St.Gilloise
0-4
05 Temmuz
Rosenborg-Molde
1-167'

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe değerlendirmesi!

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin gündemiyle ilgili bir paylaşım yaptı ve Mason Greenwood'un transferinin kısa sürede biteceğini dile getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 16:42
Haber: Sporx.com
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe değerlendirmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mason Greenwood transferi için kısa sürede bitecek diyen Dilmen, Fenerbahçe için şampiyonluk iddiasında bulundu.

RIDVAN DİLMEN'İN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

"2025-2026 sezonu bittiğinde herhangi bir taraftara sorsanız 'Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon hangi mevkilere oyuncu almalı?' alınacak cevap netti. İki santrfor, bir tane de Oosterwolde ile dönüşümlü stoper oynayabilecek olan sol bek. Daha önceki yönetimin planlamaları da şu andaki yönetiminin planlamaları da aynı gözüküyor."

"BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE OLACAKTIR"

"Santrforlardan birisi alındı. Vedat Muriqi Fenerbahçe'de iyi bir sezon geçirmişti. Lazio'da vasat ama Mallorca'da hem çok iyi sezon geçirdi hem de kendini bayağı geliştirdi. Bence Muriqi beklentilerin üzerinde bir sezon geçirecektir."

"3 SANTRFOR İLE BAŞLAMALI"

"Diğer santraforun Guirassy profilinde yırtıcı bitirici bir oyuncu olması gerekiyor. Mevcut kadrodaki Sidiki Cherif de hesaba katıldığında Fenerbahçe fazlasıyla yeterli üç santrafor rotasyonuyla sezona başlamalı. Kaldı ki zaman zaman çift santrafor oynayacaktır."

"İYİ PERFORMANS BEKLİYORUM"

"Sağ önde ve sol önde oynayabilecek Oğuz, Nene, Musaba ve İrfan Can gibi oyuncular var. Tabii ki solda Kerem'den de iyi bir performans bekliyorum açıkçası."

GREENWOOD İDDİASI
"KISA SÜREDE BİTECEKTİR"

"Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Greenwood transferinin kısa sürede gerçekleşeceğini düşünüyorum. İsmi gündeme geldikten sonra yönetim baskı altında kaldı (tıpkı Kante transferinde olduğu gibi). Geçtiğimiz sezonki istatistiğine baktığımız zaman iyi bir transfer olarak gözüküyor. Dolayısıyla geçen sezon belki de şampiyonluğun kaybedilmesinin temel sebebi olan hücum hatları fazlasıyla çözülmüş olacak."

NATHAN AKE TRANSFERİ

"Orta sahada zaten Kante, İsmail, Fred, Guendouzi, Asensio ve Talisca gibi kaliteli bir havuz var. Savunmada Skriniar'ın (onunda ilk geldiği aylardaki gibi form tutması lazım çünkü sezonu kötü bitirmişti) yanına aynı zamanda sol bek oynayabilen Ake transfer edildi. Farklı oyuncular önde olmasına rağmen listede yönetim Ake'yi değerlendirdi. En önemli artısı tecrübesi. Stoperde Oosterwolde mi Ake mi oynar bende soru işareti var tam emin değilim."

"ŞAMPİYONLUK ŞANSI FAZLA"

"Sonuç olarak, ilk 11'de oynayabilecek 4 oyuncu ihtiyacı karşılanacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon son yıllarda olmadığı kadar şampiyonluk şansının çok fazla olduğunu düşünüyorum."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.