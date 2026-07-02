Haber Tarihi: 02 Temmuz 2026 11:35 -
Güncelleme Tarihi:
02 Temmuz 2026 11:35
Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 2 Temmuz 2026 Dünya Kupası Maç Programı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor. Futbolseverler, "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" sorusunun yanıtını ve günün maç programını araştırıyor.
Evet, bugün Dünya Kupası'nda üç önemli son 32 turu karşılaşması oynanacak.
2 Temmuz 2026 Dünya Kupası maç programıBugün oynanacak maçlar şu şekilde:İspanya - AvusturyaPortekiz - Hırvatistanİsviçre - CezayirKarşılaşmaları kazanan ekipler adlarını son 16 turuna yazdıracak.Günün öne çıkan karşılaşmalarıFutbolseverlerin en çok ilgi gösterdiği mücadelelerden biri Portekiz - Hırvatistan karşılaşması olacak. Günün bir diğer dikkat çeken maçında ise turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya, sürpriz peşindeki Avusturya ile karşı karşıya gelecek.Dünya Kupası son 32 turu nasıl oynanıyor?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu tek maç eleme sistemi ile oynanıyor.Karşılaşmalarda:90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatma oynanıyor.Uzatma sonunda da beraberlik devam ederse seri penaltı atışlarına geçiliyor.Kazanan takım son 16 turuna yükselirken, kaybeden takım turnuvaya veda ediyor.Sonuç: Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı?Evet, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü Dünya Kupası'nda üç son 32 turu maçı oynanacak. İspanya-Avusturya, Portekiz-Hırvatistan ve İsviçre-Cezayir karşılaşmalarıyla son 16 turuna yükselecek yeni takımlar belli olacak.
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