Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 2 Temmuz 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Evet, bugün Dünya Kupası'nda üç önemli son 32 turu karşılaşması oynanacak.

2 Temmuz 2026 Dünya Kupası maç programı

Bugün oynanacak maçlar şu şekilde:

İspanya - Avusturya

Portekiz - Hırvatistan

İsviçre - Cezayir

Karşılaşmaları kazanan ekipler adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Günün öne çıkan karşılaşmaları

Futbolseverlerin en çok ilgi gösterdiği mücadelelerden biri Portekiz - Hırvatistan karşılaşması olacak. Günün bir diğer dikkat çeken maçında ise turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya, sürpriz peşindeki Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası son 32 turu nasıl oynanıyor?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu tek maç eleme sistemi ile oynanıyor.

Karşılaşmalarda:

90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatma oynanıyor.

Uzatma sonunda da beraberlik devam ederse seri penaltı atışlarına geçiliyor.

Kazanan takım son 16 turuna yükselirken, kaybeden takım turnuvaya veda ediyor.

Sonuç: Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı?

Evet, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü Dünya Kupası'nda üç son 32 turu maçı oynanacak. İspanya-Avusturya, Portekiz-Hırvatistan ve İsviçre-Cezayir karşılaşmalarıyla son 16 turuna yükselecek yeni takımlar belli olacak.