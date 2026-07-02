Haber Tarihi: 02 Temmuz 2026 11:35 - Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 11:35

Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 2 Temmuz 2026 Dünya Kupası Maç Programı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor. Futbolseverler, "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" sorusunun yanıtını ve günün maç programını araştırıyor.

Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 2 Temmuz 2026 Dünya Kupası Maç Programı
Abone Ol
Evet, bugün Dünya Kupası'nda üç önemli son 32 turu karşılaşması oynanacak.
2 Temmuz 2026 Dünya Kupası maç programı

Bugün oynanacak maçlar şu şekilde:

İspanya - Avusturya
Portekiz - Hırvatistan
İsviçre - Cezayir

Karşılaşmaları kazanan ekipler adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Günün öne çıkan karşılaşmaları

Futbolseverlerin en çok ilgi gösterdiği mücadelelerden biri Portekiz - Hırvatistan karşılaşması olacak. Günün bir diğer dikkat çeken maçında ise turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya, sürpriz peşindeki Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası son 32 turu nasıl oynanıyor?


2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu tek maç eleme sistemi ile oynanıyor.

Karşılaşmalarda:

90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatma oynanıyor.
Uzatma sonunda da beraberlik devam ederse seri penaltı atışlarına geçiliyor.
Kazanan takım son 16 turuna yükselirken, kaybeden takım turnuvaya veda ediyor.
Sonuç: Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı?

Evet, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü Dünya Kupası'nda üç son 32 turu maçı oynanacak. İspanya-Avusturya, Portekiz-Hırvatistan ve İsviçre-Cezayir karşılaşmalarıyla son 16 turuna yükselecek yeni takımlar belli olacak.

Diğer Haberler

Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 2 Temmuz 2026 Dünya Kupası Maç Programı Gündem Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 2 Temmuz 2026 Dünya Kupası Maç Programı
Dorgeles Nene'ye Rusya'dan iki teklif Fenerbahçe Dorgeles Nene'ye Rusya'dan iki teklif
Paraguay'ın yıldızı Julio Enciso, performansıyla Okan Buruk'u büyüledi Galatasaray Paraguay'ın yıldızı Julio Enciso, performansıyla Okan Buruk'u büyüledi
Galatasaray'ın transferde yol haritası Galatasaray Galatasaray'ın transferde yol haritası
Kulüpler vazgeçmedi; 10+4'e yine itiraz! Trendyol Süper Lig Kulüpler vazgeçmedi; 10+4'e yine itiraz!
Anderson Talisca, ayrılık için izin istedi! Fenerbahçe Anderson Talisca, ayrılık için izin istedi!
Galatasaray'da düşünülmeyen Halil'e talip çıktı! Galatasaray Galatasaray'da düşünülmeyen Halil'e talip çıktı!
Fenerbahçe'nin +4 için güçlü üçlüsü Fenerbahçe Fenerbahçe'nin +4 için güçlü üçlüsü
Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz isim Beşiktaş Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz isim
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber: Greenwood'a Atletico kancası!
2
Anthony Musaba imzayı atmak üzere
3
Anderson Talisca, ayrılık için izin istedi!
4
Fenerbahçe'de yeni rota Zeze ve Mawissa
5
Kassoum Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da!
6
Liverpool yeni stoperini açıkladı: 63.6 milyon Euro!
7
Real Madrid çıldırdı: 213 milyon Euro!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.