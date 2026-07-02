Kulüpler vazgeçmedi; 10+4'e yine itiraz!

Geçtiğimiz hafta yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralının değiştirilmesi gündemiyle toplanan Kulüpler Birliği, oy birliğiyle alınan kararla kuralın 12+2 olarak devam etmesine talep etmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Buna Kocaelispor dışındaki tüm takımlar ikna olmuştu ama Kocaelispor da değişim için imza vermişti.
Ancak Futbol Federasyonu bir açıklama yayımlayarak değişikliğe gitmeyeceklerini bildirdi.
Kulüpler Birliği'nin bu toplantıda dile getirdiği yabancı kararını tekrar edeceği öğrenildi.
Ancak Futbol Federasyonu bir açıklama yayımlayarak değişikliğe gitmeyeceklerini bildirdi.
Kulüpler Birliği'nin bu toplantıda dile getirdiği yabancı kararını tekrar edeceği öğrenildi.