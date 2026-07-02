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Kulüpler vazgeçmedi; 10+4'e yine itiraz!

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'nin 10+4 kuralında değişiklik yapması için bir kez daha itiraz edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 11:03 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 11:31
Haber: Sabah
Kulüpler vazgeçmedi; 10+4'e yine itiraz!
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Geçtiğimiz hafta yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralının değiştirilmesi gündemiyle toplanan Kulüpler Birliği, oy birliğiyle alınan kararla kuralın 12+2 olarak devam etmesine talep etmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Buna Kocaelispor dışındaki tüm takımlar ikna olmuştu ama Kocaelispor da değişim için imza vermişti.

Ancak Futbol Federasyonu bir açıklama yayımlayarak değişikliğe gitmeyeceklerini bildirdi.

Kulüpler Birliği'nin bu toplantıda dile getirdiği yabancı kararını tekrar edeceği öğrenildi.

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