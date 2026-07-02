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Galatasaray'da düşünülmeyen Halil'e talip çıktı!

Gençlerbirliği, Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Halil Dervişoğlu'nun transfer şartları hakkında bilgi aldı.

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calendar 02 Temmuz 2026 10:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da düşünülmeyen Halil'e talip çıktı!
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Gençlerbirliği, forvet hattını Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'yla takviye etmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 26 yaşındaki santrforun transfer şartlarına ilişkin bilgi alındığı öğrenildi.

Çaykur Rizespor'un kiralık kontratının bitmesiyle Galatasaray'a geri dönen Halil Dervişoğlu'nun sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmediği bildirildi.

Tecrübeli forvet, geçen sezon 26 maçta 5 gol attı.

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