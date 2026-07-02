Galatasaray'da düşünülmeyen Halil'e talip çıktı!

Gençlerbirliği, forvet hattını Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'yla takviye etmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 26 yaşındaki santrforun transfer şartlarına ilişkin bilgi alındığı öğrenildi.
Çaykur Rizespor'un kiralık kontratının bitmesiyle Galatasaray'a geri dönen Halil Dervişoğlu'nun sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmediği bildirildi.
Tecrübeli forvet, geçen sezon 26 maçta 5 gol attı.
Çaykur Rizespor'un kiralık kontratının bitmesiyle Galatasaray'a geri dönen Halil Dervişoğlu'nun sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmediği bildirildi.
Tecrübeli forvet, geçen sezon 26 maçta 5 gol attı.