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Fenerbahçe'de yeni rota Zeze ve Mawissa

Fransız stoper Malang Sarr'la anlaşma aşamasına gelen Fenerbahçe yönetimi, yabancı kuralının değişmesinin ardından bu bölge için U23 kontenjanındaki Mawissa ve Zeze'yi gündeme aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 08:34
Haber: Takvim
Fenerbahçe'de yeni rota Zeze ve Mawissa
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 olan yabancı kuralı ile ilgili "Değişmeyecek" demesi Fenerbahçe'nin tüm hesaplarını alt üst etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bonservisi elinde olan Fransız stoper Malang Sarr ile anlaşma noktasına gelen yönetimin yaşanan son gelişmenin ardından savunmaya takviye için U23 kontenjanındaki isimleri de gündemine aldığı öğrenildi.

YENİ HEDEFLER MAWISSA VE NATHAN ZEZE

Teknik direktör İsmail Kartal'la beraber kadro planlaması noktasında çok ince hesaplar yapan Sarı-Lacivertliler'in Monaco'dan Christian Mawissa ve NEOM'dan Nathan Zeze'yi listesine aldığı belirlendi. Şu anda her iki futbolcunun da kulüpleri ve menajerleri ile temasa geçilerek maliyet araştırması yapıldığı gelen bilgiler arasında.

Eğer stopere genç bir isim alınmasına karar verilirse Mawissa ve Zeze konusunda resmi girişimler yapılacak.

YOĞUN MESAİ BAŞLIYOR

Kadrosunda sözleşmeli 21 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe'de transfer kadar bazı isimlerin gönderilmesi de yönetimi yoracağa benziyor. Yönetimin bütçe açılması için öncelikle kadroda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmaya çalışacağı öğrenildi.

Önümüzdeki 15 günde bu konuda yoğun bir mesai yaşanması bekleniyor.

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