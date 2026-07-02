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Dorgeles Nene'ye Rusya'dan iki teklif

Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Malili futbolcu Dorgeles Nene'yi Rusya'dan iki kulübün istediği ve Fenerbahçe yönetimi ile görüşme yapıldığı öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 11:20
Haber: Takvim
Dorgeles Nene'ye Rusya'dan iki teklif
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de çok önemli bir skor üretimi yapmasına rağmen camiaya kendisini kabul ettiremeyen Dorgeles Nene'nin talipleri artıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Almanya'dan Stuttgart, Leipzig ve Dortmund'un bir süredir Malili yıldızla yakından ilgilendiği konuşuluyordu. Son gelen bilgilere göre Rusya'dan iki kulüp de Dorgeles Nene için harekete geçti.

BEKLENTİ 25 MİLYON EURO

Şu anda bu kulüplerin Sarı-Lacivertli yönetimle temas halinde olduğu belirtiliyor. Yönetimin genç futbolcu için 25 milyon euro ve üstü teklifler beklediği ancak şu ana kadar masaya gelen rakamların tatmin edici olmadığı öğrenildi.

İSMAİL KARTAL, SATIŞA SICAK

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimin kabul etmesi durumunda Dorgeles Nene'nin satışına sıcak bakıyor.

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