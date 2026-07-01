Real Madrid çıldırdı: 213 milyon Euro!

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek kötü geçen sezonları unutmak isteyen Real Madrid, çarpıcı bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fichajes'in haberine göre; yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez, teknik direktör Jose Mourinho'ya pastanın çileği olarak Michael Olise'yi vermek istiyor.
DUDAK UÇUKLATAN BONSERVİS
İspanyol devinin, satışa sıcak bakmayan Bayern Münih'i ikna etmek için 180+33 milyon Euro'luk teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.
Transferin bu rakamlarla tamamlanması halinde Fransız süper star, futbol tarihinin en pahalı transferlerinden biri olacak.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
2025/26 sezonunda Alman devi ile tüm kulvarlarda 52 maça çıkan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 22 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.
DUDAK UÇUKLATAN BONSERVİS
İspanyol devinin, satışa sıcak bakmayan Bayern Münih'i ikna etmek için 180+33 milyon Euro'luk teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.
Transferin bu rakamlarla tamamlanması halinde Fransız süper star, futbol tarihinin en pahalı transferlerinden biri olacak.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
2025/26 sezonunda Alman devi ile tüm kulvarlarda 52 maça çıkan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 22 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.