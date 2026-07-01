Kawhi Leonard, Clippers'tan Raptors'a takaslandı

Los Angeles Clippers, yıldız forvet Kawhi Leonard'ı, Brandon Ingram, Gradey Dick, iki birinci tur draft hakkı, bir draft takas hakkı ve iki ikinci tur draft hakkı karşılığında Toronto Raptors'a gönderme konusunda anlaşmaya vardı. Haberi ESPN'den Shams Charania duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Charania'nın aktardığına göre takasta yer alan draft takas hakkı 2027 yılına ait olacak. Toronto ayrıca, korumasız 2031 ve 2033 birinci tur draft haklarını Clippers'a gönderirken, ikinci tur seçimleri ise 2030 ve 2033 yıllarına ait olacak.
Chris Haynes'in aktardığına göre Leonard'ın kısa süre içinde Raptors yönetimiyle yeni sözleşme uzatma görüşmelerine başlaması bekleniyor.
ESPN'den Bobby Marks, iki kez NBA Finalleri MVP'si seçilen yıldız oyuncunun, iki yıl ve toplam 124 milyon dolar değerinde bir kontrat uzatma anlaşması imzalama hakkına sahip olduğunu belirtti.
Shams Charania'nın haberine göre Leonard, Clippers'ta kalmayı tercih ediyordu. Ancak Los Angeles ekibi, tecrübeli yıldızına uzun vadeli bir kontrat teklif etmeye sıcak bakmadı.
Leonard, 2018-19 sezonunda Toronto formasıyla geçirdiği tek sezonda Raptors'ı kulüp tarihinin ilk ve şu ana kadarki tek NBA şampiyonluğuna taşımıştı.
33 yaşındaki yıldız oyuncu, geride kalan sezonda 65 maçta forma giyerken kariyerinin en yüksek sayı ortalaması olan 27.9 sayı üretirken, 6.4 ribaund, 3.6 asist ve 1.9 top çalma ortalamaları yakaladı. Leonard sezonu MVP oylamasında yedinci sırada tamamlarken kariyerindeki yedinci All-Star seçimini de elde etti.
Toronto'da geçirdiği tek sezonda yeniden çıkış yakalayan Brandon Ingram ise maç başına 21.5 sayı ortalamasıyla oynayarak kariyerindeki ikinci All-Star seçimini aldı. Yıldız oyuncu bu sezon 40 milyon dolar kazanacak ve 2027-28 sezonu için 41.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip bulunuyor.
Raptors, Gradey Dick'i 2023 NBA Draftı'nda 13. sıradan seçmişti. Kansas çıkışlı genç oyuncu 2024-25 sezonunda 14.4 sayı ortalaması yakalasa da, geçtiğimiz sezon süreleri önemli ölçüde azaldı.
Chris Haynes'in aktardığına göre Leonard'ın kısa süre içinde Raptors yönetimiyle yeni sözleşme uzatma görüşmelerine başlaması bekleniyor.
ESPN'den Bobby Marks, iki kez NBA Finalleri MVP'si seçilen yıldız oyuncunun, iki yıl ve toplam 124 milyon dolar değerinde bir kontrat uzatma anlaşması imzalama hakkına sahip olduğunu belirtti.
Shams Charania'nın haberine göre Leonard, Clippers'ta kalmayı tercih ediyordu. Ancak Los Angeles ekibi, tecrübeli yıldızına uzun vadeli bir kontrat teklif etmeye sıcak bakmadı.
Leonard, 2018-19 sezonunda Toronto formasıyla geçirdiği tek sezonda Raptors'ı kulüp tarihinin ilk ve şu ana kadarki tek NBA şampiyonluğuna taşımıştı.
33 yaşındaki yıldız oyuncu, geride kalan sezonda 65 maçta forma giyerken kariyerinin en yüksek sayı ortalaması olan 27.9 sayı üretirken, 6.4 ribaund, 3.6 asist ve 1.9 top çalma ortalamaları yakaladı. Leonard sezonu MVP oylamasında yedinci sırada tamamlarken kariyerindeki yedinci All-Star seçimini de elde etti.
Toronto'da geçirdiği tek sezonda yeniden çıkış yakalayan Brandon Ingram ise maç başına 21.5 sayı ortalamasıyla oynayarak kariyerindeki ikinci All-Star seçimini aldı. Yıldız oyuncu bu sezon 40 milyon dolar kazanacak ve 2027-28 sezonu için 41.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip bulunuyor.
Raptors, Gradey Dick'i 2023 NBA Draftı'nda 13. sıradan seçmişti. Kansas çıkışlı genç oyuncu 2024-25 sezonunda 14.4 sayı ortalaması yakalasa da, geçtiğimiz sezon süreleri önemli ölçüde azaldı.