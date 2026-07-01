Beşiktaş'ta Hadziahmetovic'e yeni sezon şansı

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları kapsamında kiralıktan dönen oyuncuların durumu değerlendiriliyor. Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı takımla çalışmalara moralli başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SEMİH MORALLİ DÖNDÜ
Geçen sezonu kiralık olarak Cagliari'de geçiren Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'a geri döndü. Genç futbolcunun, takımla yapılan çalışmalara moralli şekilde başladığı belirtildi.
AMİR'İN DURUMU BELİRSİZ
Geçen sezon kiralık olarak Hull City'ye giden Amir Hadziahmetovic'in geleceği ise henüz netleşmedi. Boşnak orta saha oyuncusu için teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kararını daha sonra vereceği aktarıldı.
KADRO PLANLAMASI SÜRÜYOR
Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması kapsamında oyuncuların durumu tek tek değerlendiriliyor. Amir Hadziahmetovic'in takımda kalıp kalmayacağı, Vincenzo Italiano'nun yapacağı değerlendirme sonrası netlik kazanacak.
Geçen sezonu kiralık olarak Cagliari'de geçiren Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'a geri döndü. Genç futbolcunun, takımla yapılan çalışmalara moralli şekilde başladığı belirtildi.
AMİR'İN DURUMU BELİRSİZ
Geçen sezon kiralık olarak Hull City'ye giden Amir Hadziahmetovic'in geleceği ise henüz netleşmedi. Boşnak orta saha oyuncusu için teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kararını daha sonra vereceği aktarıldı.
KADRO PLANLAMASI SÜRÜYOR
Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması kapsamında oyuncuların durumu tek tek değerlendiriliyor. Amir Hadziahmetovic'in takımda kalıp kalmayacağı, Vincenzo Italiano'nun yapacağı değerlendirme sonrası netlik kazanacak.