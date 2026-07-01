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Beşiktaş'ta Hadziahmetovic'e yeni sezon şansı

Beşiktaş'ta kiralık dönemlerinin ardından takıma dönen oyuncuların durumu netleşmeye başladı. Semih Kılıçsoy çalışmalara moralli başlarken, Amir Hadziahmetovic için son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano verecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 09:45
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Hadziahmetovic'e yeni sezon şansı
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları kapsamında kiralıktan dönen oyuncuların durumu değerlendiriliyor. Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı takımla çalışmalara moralli başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SEMİH MORALLİ DÖNDÜ

Geçen sezonu kiralık olarak Cagliari'de geçiren Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'a geri döndü. Genç futbolcunun, takımla yapılan çalışmalara moralli şekilde başladığı belirtildi.

AMİR'İN DURUMU BELİRSİZ

Geçen sezon kiralık olarak Hull City'ye giden Amir Hadziahmetovic'in geleceği ise henüz netleşmedi. Boşnak orta saha oyuncusu için teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kararını daha sonra vereceği aktarıldı.

KADRO PLANLAMASI SÜRÜYOR

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması kapsamında oyuncuların durumu tek tek değerlendiriliyor. Amir Hadziahmetovic'in takımda kalıp kalmayacağı, Vincenzo Italiano'nun yapacağı değerlendirme sonrası netlik kazanacak.

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