Bogdan Bogdanovic'in yeni takımı Rockets oldu

Sırp şutör Bogdan Bogdanovic, Houston Rockets ile bir yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Haberi ESPN'den Shams Charania duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Houston'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Bogdanovic, böylece ligin en tecrübeli dış şut tehditlerinden biri olarak Rockets'ın yolunu tuttu.
Bogdanovic, 2025-26 normal sezonunu sakatlıklarla boğuşarak LA Clippers forması altında geçirdikten sonra serbest oyuncu konumuna gelmişti. Yaşadığı ciddi sağlık problemleri nedeniyle yalnızca 23 maçta forma giyebilen deneyimli keskin şutör, NBA kariyerinin en düşük skor ortalamasını yakaladı.
Maç başına 19.7 dakikada süre alan Bogdanovic, 7.4 sayı, 2.6 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları üretti. Sakatlıkların etkisiyle hücum ritmini bulmakta zorlanan tecrübeli oyuncu, yüzde 38.8 saha içi ve yüzde 34.7 üç sayı isabet oranlarıyla kariyerinin en düşük verimlilik sezonlarından birini geçirdi.
Sağlık sorunları ve performans düşüşü nedeniyle Bogdanovic, başantrenör Ty Lue'nun rotasyonunda da kendisine düzenli yer bulamadı.
Clippers'ın 2026-27 sezonu için geçerli olan 16.02 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmaması sonrası Bogdanovic'in NBA kariyerinin geleceğiyle ilgili soru işaretleri oluşmuştu. Bu süreçte tecrübeli oyuncunun, vatandaşı Nikola Jokic ile Denver Nuggets'ta yeniden buluşabileceğine yönelik iddialar da gündeme gelmişti.
Ancak Bogdanovic tercihini Houston'dan yana kullandı. Kanıtlanmış dış şut tehdidi ve güvenilir oyun yapısıyla, Kevin Durant ve Alperen Şengün'ün etrafındaki hücum düzeninde önemli bir parça olması bekleniyor.
Bogdanovic, 2025-26 normal sezonunu sakatlıklarla boğuşarak LA Clippers forması altında geçirdikten sonra serbest oyuncu konumuna gelmişti. Yaşadığı ciddi sağlık problemleri nedeniyle yalnızca 23 maçta forma giyebilen deneyimli keskin şutör, NBA kariyerinin en düşük skor ortalamasını yakaladı.
Maç başına 19.7 dakikada süre alan Bogdanovic, 7.4 sayı, 2.6 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları üretti. Sakatlıkların etkisiyle hücum ritmini bulmakta zorlanan tecrübeli oyuncu, yüzde 38.8 saha içi ve yüzde 34.7 üç sayı isabet oranlarıyla kariyerinin en düşük verimlilik sezonlarından birini geçirdi.
Sağlık sorunları ve performans düşüşü nedeniyle Bogdanovic, başantrenör Ty Lue'nun rotasyonunda da kendisine düzenli yer bulamadı.
Clippers'ın 2026-27 sezonu için geçerli olan 16.02 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmaması sonrası Bogdanovic'in NBA kariyerinin geleceğiyle ilgili soru işaretleri oluşmuştu. Bu süreçte tecrübeli oyuncunun, vatandaşı Nikola Jokic ile Denver Nuggets'ta yeniden buluşabileceğine yönelik iddialar da gündeme gelmişti.
Ancak Bogdanovic tercihini Houston'dan yana kullandı. Kanıtlanmış dış şut tehdidi ve güvenilir oyun yapısıyla, Kevin Durant ve Alperen Şengün'ün etrafındaki hücum düzeninde önemli bir parça olması bekleniyor.