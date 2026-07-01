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Kazımcan Karataş, Başakşehir'e veda etti

Galatasaray'a geri dönen Kazımcan Karataş, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Başakşehir'e veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 12:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kazımcan Karataş, Başakşehir'e veda etti
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Galatasaray'a geri dönen Kazımcan Karataş, Başakşehir için veda mesajı paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Başakşehir'de forma giyen 23 yaşındaki sol bek, açıklamasında, "Başakşehir Futbol Kulübü'nde birlikte mücadele ettiğim teknik ekibe, takım arkadaşlarıma ve kulüpte emek veren herkese teşekkür ediyorum. Paylaştığımız emek, kurduğumuz dostluklar ve biriktirdiğimiz anılar benim için hep özel kalacak. Her şey gönlünüzde olsun." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Galatasaray ve Başakşehir'de toplamda 24 maçta süre bulan Kazımcan Karataş, 4 asist yaptı.



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