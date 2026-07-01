Göztepe, Emersonn'un transferini bekliyor!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de satışı gündemde olan Brezilyalı golcü Juan Silva'dan çok eski forveti Emersonn'un satışı gündem oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE EMERSONN BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılılarda Juan'a şu an için hiçbir resmi teklifin gelmediği belirtilirken, geçen sezon başında Fransa'nın Toulouse takımına 3 milyon euro karşılığında satılan Emersonn ise adeta transferin gözdesi oldu. Emersonn'un başka takıma satılması halinde yüzde 20 pay alacak Göztepe, Brezilyalı golcünün satışına odaklandı.
Toluouse'da 28 lig maçına çıkıp 6 gol ve 2 asistle oynayan 21 yaşındaki futbolcuya Acun Ilıcalı'nın başkanlığını yaptığı Premier Lig ekibi Hull City 17.3 milyon sterlin tutarında teklifte bulundu. Ancak Toulouse bu teklifi kabul etmedi. Ardından diğer İngiliz ekibi Ipswich Town devreye girdi ancak Toulouse yine teklifi geri çevirirken, İspanyol temsilcisi Real Betis de Emersonn için girişimlere başladı.
Fransızlar'ın Emersonn'u 20 milyon (23 milyon euro) sterlinin üzerinde bir fiyata satması beklenirken, Göztepe ise kasasını doldurmak için adeta geri sayıma geçti.
Sarı-kırmızılılarda Juan'a şu an için hiçbir resmi teklifin gelmediği belirtilirken, geçen sezon başında Fransa'nın Toulouse takımına 3 milyon euro karşılığında satılan Emersonn ise adeta transferin gözdesi oldu. Emersonn'un başka takıma satılması halinde yüzde 20 pay alacak Göztepe, Brezilyalı golcünün satışına odaklandı.
Toluouse'da 28 lig maçına çıkıp 6 gol ve 2 asistle oynayan 21 yaşındaki futbolcuya Acun Ilıcalı'nın başkanlığını yaptığı Premier Lig ekibi Hull City 17.3 milyon sterlin tutarında teklifte bulundu. Ancak Toulouse bu teklifi kabul etmedi. Ardından diğer İngiliz ekibi Ipswich Town devreye girdi ancak Toulouse yine teklifi geri çevirirken, İspanyol temsilcisi Real Betis de Emersonn için girişimlere başladı.
Fransızlar'ın Emersonn'u 20 milyon (23 milyon euro) sterlinin üzerinde bir fiyata satması beklenirken, Göztepe ise kasasını doldurmak için adeta geri sayıma geçti.