Karşıyaka'da Alpay Eroğlu ile anlaşma

3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktör Burhanettin Basatemür'le sözleşme yenileyip iç transferde yıldız oyuncularını tek tek takımda tutan Karşıyaka, Erhan ve Mücahit'ten sonra Alpay Eroğlu'yla da yeniden anlaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen sezon takımın en önemli isimlerinden olup sözleşmesi biten 25 yaşındaki ön libero, takımıyla 1 yıllığına nikah tazeledi. Alpay geçen sezon stoperde de oynamasına rağmen 30 maçta 6 gol, 2 asistle takıma katkı yapmıştı.
Karşıyaka yönetimi, "Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten orta saha oyuncumuz Alpay Eroğlu ile 2026-2027 sezonu için yeniden anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Yeşil-kırmızı armamız altında mücadele etmeye devam edecek olan Alpay Eroğlu'na başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" açıklamasını yaptı. Karşıyaka'nın sözleşmesi biten golcü Ömer Faruk Sezgin'le pazarlıkları sürüyor.
Karşıyaka yönetimi, "Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten orta saha oyuncumuz Alpay Eroğlu ile 2026-2027 sezonu için yeniden anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Yeşil-kırmızı armamız altında mücadele etmeye devam edecek olan Alpay Eroğlu'na başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" açıklamasını yaptı. Karşıyaka'nın sözleşmesi biten golcü Ömer Faruk Sezgin'le pazarlıkları sürüyor.