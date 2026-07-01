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Fenerbahçe'ye Talisca'dan iyi haber!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın MR'ı temiz çıktı. Brezilyalı futbolcu, Avusturya kampında yer alacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 12:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye Talisca'dan iyi haber!
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Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan iyi haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Topuk Yaylası'ndaki kampta geçtiğimiz günlerde sakatlık yaşayan Talisca, MR'a girdi. Talisca'nın MR'ı temiz çıktı.

SORUNA RASTLANMADI

Fenerbahçe'de ağrı hisseden Anderson Talisca'nın çekilen MR'nda herhangi bir soruna rastlanmadı.

Ağrı hissedilen bölgede kuvvetlendirme çalışması yapılacak. Talisca, Avusturya kampında takımla olacak.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 27 gol attı ve 5 asist yaptı.

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