Galatasaray'dan Bruno Fernandes'e 60 milyon euro

Galatasaray'dan Bruno Fernandes için dev bütçe...
60 MİLYON EURO
Bruno Fernandes için Dünya Kupası sonrasında hamle yapmaya hazırlanan Galatasaray, Portekizli yıldız için toplamda 60 milyon Euro'luk bir bütçe oluşturdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YAPILACAK TEKLİF
Manchester United ile bir sezon daha kontratı kalan oyuncu için 30 milyon euro bonservis teklifi yapacak olan sarı-kırmızılılar, oyuncuya da yıllık 10 milyon euro'dan 3 sezonluk anlaşma sunacak.
"MUTLAKA GÖRÜŞELİM"
Galatasaray, Manchester United'dan ayrılmak istemese de deneyimli yıldız ile Dünya Kupası'nın ardından bir görüşme yapmak istiyor.
Manchester United'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan 31 yaşındaki Bruno Fernandes, 9 gol attı ve 22 asist yaptı.
60 MİLYON EURO
Bruno Fernandes için Dünya Kupası sonrasında hamle yapmaya hazırlanan Galatasaray, Portekizli yıldız için toplamda 60 milyon Euro'luk bir bütçe oluşturdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YAPILACAK TEKLİF
Manchester United ile bir sezon daha kontratı kalan oyuncu için 30 milyon euro bonservis teklifi yapacak olan sarı-kırmızılılar, oyuncuya da yıllık 10 milyon euro'dan 3 sezonluk anlaşma sunacak.
"MUTLAKA GÖRÜŞELİM"
Galatasaray, Manchester United'dan ayrılmak istemese de deneyimli yıldız ile Dünya Kupası'nın ardından bir görüşme yapmak istiyor.
Manchester United'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan 31 yaşındaki Bruno Fernandes, 9 gol attı ve 22 asist yaptı.