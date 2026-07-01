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Beşiktaş'ta rota Ermin Mahmic

Beşiktaş, Slovan Liberec forması giyen 21 yaşındaki genç futbolcu Ermin Mahmic ile yakından ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 10:53
Haber: Akşam
Beşiktaş'ta rota Ermin Mahmic
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Beşiktaş, Slovan Liberec forması giyen Bosna Hersekli orta saha Ermin Mahmic'i yakından izliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Akşam'da yer alan habere göre, oyuncunun babası, Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu önemli kulüplerin kendileriyle temasa geçtiğini doğruladı.

Mahmic, on numaranın yanı sıra orta sahada da görev alabiliyor.

Piyasa değeri son bir yılda yüzde 1900 artan 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 28 lig maçında 7 gol ve 3 asist üreterek dikkat çekti.

Dünya Kupası sonrası Mahmic'in rekor bonservisle transfer olması bekleniyor.

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