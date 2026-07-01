Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Edin Dzeko: "ABD favori ama..."

Bosna Hersek'in golcüsü ve deneyimli kaptanı Edin Dzeko, Dünya Kupası'nda ABD ile oynanacak maç öncesi konuştu.

calendar 01 Temmuz 2026 08:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Edin Dzeko: 'ABD favori ama...'
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
Bosna Hersek Milli Takımı Kaptanı Edin Dzeko, ABD'nin favori olduğunu ancak kendilerinin de turnuvaya şans eseri gelmediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Dzeko, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 03.00'te oynayacakları son 32 turu maçı öncesi düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulundu.

40 yaşındaki futbolcu, ABD Milli Takımı'nın son dönemde yaptıklarının etkileyici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şu an oyuncuların çoğu Avrupa'da, iyi takımlarda oynuyor. Bu da ABD'nin kalitesini gösteriyor. Ayrıca teknik direktörlüğe Pochettino'yu getirmek de onlar için bir başka harika hamle. Evet favori ABD ama bizim de kalitemiz var. Sadece burada bulunmuş olmak için ya da şans eseri buraya gelmedik. Esmir gibi, Karim gibi harika oyuncularımız var. Bence Esmir için sadece bir başlangıç ve henüz tüm potansiyelini göstermedi. Umarım gösterecektir."

ABD'nin hızlı oyunculara sahip olduğunu bildiklerini kaydeden Dzeko, "Hızlarıyla çok derine inebildiklerini biliyoruz. Favori sizsiniz ancak eleme aşaması, grup aşamasından tamamen farklıdır." dedi.

Dzeko, ABD'de bir televizyon kanalında spikerin Bosna Hersek'in nerede olduğunu bile bilmediğini söylemesi ve ardından özür dilemesiyle ilgili soru üzerine, "Bence bu bizimle ilgili değil. Daha çok onlar hakkında çok şey gösteriyor. Daha önemlisi ABD Milli Takımı'ndaki futbolcuların ne düşündüğü. Bence bizim kalitemiz olduğunu biliyorlar, biz de kalitemiz olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Maçın ne kadar büyük olduğunu herkes biliyor"

Bosna Hersekli sağ bek Arjan Malic, eleme aşamasında oynayacakları için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Maçın ne kadar büyük olduğunu herkes biliyor. Gerçekten iyi bir takımız ve dünyaya nasıl bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz. Sahaya her çıktığımızda yüzde 100'ümüzden fazlasını veriyoruz. Her top için, her fırsat için savaşacağız." diye konuştu.

Kaleci Nikola Vasilj ise rakiplerinin yetenekli oyunculara sahip olduğunu vurgulayarak, "Çok güçlü bir takım. Ani ataklarda gerçekten iyi olduklarını biliyoruz. Ön alanda baskıda iyiler. Bu yüzden bizim takım olarak savunma yapmamız önemli. Bunu yapabileceğimizi gösterdik." dedi.

Vasilj, turnuvadaki bütün maçlarda taraftarlarının desteğiyle ilgili soruya, "Gerçekten inanılmaz. Evden bu kadar uzakta, sıra dışı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Son iki maçta evimizde oynuyormuş gibi hissettirdiler." yanıtını verdi.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Edin Dzeko:
Edin Dzeko: "ABD favori ama..."
Meksika, Ekvador
Meksika, Ekvador'u geçip son 16'ya yükseldi
Meksika-Ekvador maçına hava engeli
Meksika-Ekvador maçına hava engeli
Deschamps
Deschamps'tan Paraguay uyarısı: Acele etmeyelim
Mbappe
Mbappe'den Paraguay mesajı: Ciddiye almalıyız
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
Sporx Anasayfasına Dön