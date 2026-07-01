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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Meksika, Ekvador'u geçip son 16'ya yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika, Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Ev sahibi ekip, bir sonraki turda İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

calendar 01 Temmuz 2026 07:02 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 07:32
Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Meksika, Ekvador'u geçip son 16'ya yükseldi
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ev sahiplerinden Meksika ile Ekvador karşı karşıya geldi. Mexico City Stadyumu'nda oynanan mücadelede Meksika, rakibini 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MEKSİKA İLK YARIDA SONUCA GİTTİ

Meksika, karşılaşmanın 22. dakikasında Julian Quinones'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 31. dakikada Raul Jimenez'in golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Meksika'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

HINCAPIE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ekvador'da Piero Hincapie, 90+5. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hincapie'nin, Meksikalı bir futbolcuyla ağzını kapatarak konuştuğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

Bu kuralın 2026 Dünya Kupası'yla birlikte yürürlüğe girdiği ve daha önce Türkiye-Paraguay maçında Miguel Almiron'a uygulandı.

RAKİP İNGİLTERE YA DA DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Meksika sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Grup aşamasını üçte üç yaparak tamamlayan Javier Aguirre'nin ekibi, son 16 turunda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

QUINONES 3 GOLE ULAŞTI

Julian Quinones, Ekvador karşısında attığı golle turnuvadaki gol sayısını 3'e çıkardı. 29 yaşındaki forvet, ayrıca Meksika'nın ikinci golünde asisti yapan isim oldu.

MEKSİKA EVİNDE KAYBETMİYOR

Meksika, FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi olarak oynadığı 13 maçın normal süresinde ve uzatma devrelerinde yalnızca bir kez kaybetti.

Ev sahibi ekip, bu süreçte 9 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

MEKSİKA'DA HAVA ENGELİ

Mücadele, Mexico City Stadyumu'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikmeli başladı. Normal başlama saati TSİ 04.00 olan karşılaşmanın, 1 saat ertelenerek TSİ 05.00'te başladı.

EKVADOR TURNUVAYA VEDA ETTİ

Sebastian Beccacece yönetimindeki Ekvador, tarihinde ikinci kez bir Dünya Kupası eleme turu maçına çıktı. Meksika karşısında aldığı yenilginin ardından Ekvador'un turnuva macerası sona erdi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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