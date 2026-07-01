Meksika, Ekvador'u geçip son 16'ya yükseldi
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika, Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Ev sahibi ekip, bir sonraki turda İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Meksika, karşılaşmanın 22. dakikasında Julian Quinones'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 31. dakikada Raul Jimenez'in golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Meksika'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
HINCAPIE KIRMIZI KART GÖRDÜ
Ekvador'da Piero Hincapie, 90+5. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hincapie'nin, Meksikalı bir futbolcuyla ağzını kapatarak konuştuğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
Bu kuralın 2026 Dünya Kupası'yla birlikte yürürlüğe girdiği ve daha önce Türkiye-Paraguay maçında Miguel Almiron'a uygulandı.
RAKİP İNGİLTERE YA DA DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Meksika sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Grup aşamasını üçte üç yaparak tamamlayan Javier Aguirre'nin ekibi, son 16 turunda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
QUINONES 3 GOLE ULAŞTI
Julian Quinones, Ekvador karşısında attığı golle turnuvadaki gol sayısını 3'e çıkardı. 29 yaşındaki forvet, ayrıca Meksika'nın ikinci golünde asisti yapan isim oldu.
MEKSİKA EVİNDE KAYBETMİYOR
Meksika, FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi olarak oynadığı 13 maçın normal süresinde ve uzatma devrelerinde yalnızca bir kez kaybetti.
Ev sahibi ekip, bu süreçte 9 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
MEKSİKA'DA HAVA ENGELİ
Mücadele, Mexico City Stadyumu'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikmeli başladı. Normal başlama saati TSİ 04.00 olan karşılaşmanın, 1 saat ertelenerek TSİ 05.00'te başladı.
EKVADOR TURNUVAYA VEDA ETTİ
Sebastian Beccacece yönetimindeki Ekvador, tarihinde ikinci kez bir Dünya Kupası eleme turu maçına çıktı. Meksika karşısında aldığı yenilginin ardından Ekvador'un turnuva macerası sona erdi.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0