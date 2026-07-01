Beşiktaş'a Başakşehirli Jerome Opoku iddiası

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlıların, Başakşehir forması giyen Jerome Opoku'yu transfer listesine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AFRICAFOOT'TAN BEŞİKTAŞ İDDİASI
Africafoot'un haberine göre Beşiktaş, 2026 Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen Ganalı savunmacının durumunu yakından takip ediyor.
Kara Kartal'ın, savunma hattı için alternatif isimler üzerinde çalıştığı ve Opoku'nun bu kapsamda gündeme geldiği belirtildi.
TALİPLERİ YOĞUN
Jerome Opoku ile Beşiktaş'ın yanı sıra Como, Hull City ve bir İspanyol kulübünün de ilgilendiği aktarıldı. 27 yaşındaki futbolcunun, yalnızca sportif açıdan tatmin olacağı ve beklentilerini karşılayacak maaş teklifine sıcak bakacağı ifade edildi.
BAŞAKŞEHİR'İN BONSERVİS BEKLENTİSİ
Başakşehir'in, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Jerome Opoku için 8 milyon euronun üzerinde bonservis beklentisi bulunduğu kaydedildi.
Ganalı savunmacı, 2024 yazında Portekiz ekibi Arouca'dan 1.5 milyon euro bonservisle Başakşehir'e transfer olmuştu.
Africafoot'un haberine göre Beşiktaş, 2026 Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen Ganalı savunmacının durumunu yakından takip ediyor.
Kara Kartal'ın, savunma hattı için alternatif isimler üzerinde çalıştığı ve Opoku'nun bu kapsamda gündeme geldiği belirtildi.
TALİPLERİ YOĞUN
Jerome Opoku ile Beşiktaş'ın yanı sıra Como, Hull City ve bir İspanyol kulübünün de ilgilendiği aktarıldı. 27 yaşındaki futbolcunun, yalnızca sportif açıdan tatmin olacağı ve beklentilerini karşılayacak maaş teklifine sıcak bakacağı ifade edildi.
BAŞAKŞEHİR'İN BONSERVİS BEKLENTİSİ
Başakşehir'in, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Jerome Opoku için 8 milyon euronun üzerinde bonservis beklentisi bulunduğu kaydedildi.
Ganalı savunmacı, 2024 yazında Portekiz ekibi Arouca'dan 1.5 milyon euro bonservisle Başakşehir'e transfer olmuştu.