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Galatasaray, Errick McCollum'a veda etti

Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, takım kaptanı Errick McCollum ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli oyuncuya yayımladığı mesajla teşekkür etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 19:14
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray, Errick McCollum'a veda etti
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Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı'nda bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, takım kaptanı Errick McCollum ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, geçtiğimiz sezon başında yeniden takıma katılan ve 2016 yılında kazanılan Avrupa Kupası şampiyonluğunun en önemli isimlerinden biri olan McCollum'a teşekkür edildi.

VEDA MESAJI

Sarı-kırmızılı kulüp açıklamasında, "Kulübümüze kattığı tüm unutulmaz değerler için sonsuz teşekkür ederiz. Galatasaray ailesine ve bu şanlı armaya verdiğin tüm emekler için minnettarız. Kariyerinin bundan sonraki döneminde sana ve ailene başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

AVRUPA KUPASI'NIN MİMARLARINDANDI

38 yaşındaki ABD'li basketbolcu, Galatasaray'ın 2016 yılında kazandığı Avrupa Kupası şampiyonluğunda başrol oynayan isimlerden biri olmuştu. Geçtiğimiz sezon başında yeniden sarı-kırmızılı takıma dönen McCollum, takım kaptanı olarak görev yapıyordu.

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