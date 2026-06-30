U17 Milliler grubu lider tamamladı

Türkiye 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu'ndaki üçüncü maçında Porto Riko'yu 98-77 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 3'TE 3 İLE LİDER
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 29-23 önde geçen ay-yıldızlılar, devreye ise 57-35 üstün girdi.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren milliler, üçüncü çeyreğini 77-54 önde geçtiği mücadeleyi 98-77 kazanarak grubunu 3'te 3 ile lider tamamladı.
RAKİP VENEZUELA
Ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda D Grubu'nu son sırada bitiren Venezuela ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 20.15'te oynanacak.
TÜRKOĞLU DA İZLEDİ
Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ile birlikte takip etti.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 29-23 önde geçen ay-yıldızlılar, devreye ise 57-35 üstün girdi.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren milliler, üçüncü çeyreğini 77-54 önde geçtiği mücadeleyi 98-77 kazanarak grubunu 3'te 3 ile lider tamamladı.
RAKİP VENEZUELA
Ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda D Grubu'nu son sırada bitiren Venezuela ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 20.15'te oynanacak.
TÜRKOĞLU DA İZLEDİ
Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ile birlikte takip etti.