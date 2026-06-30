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U17 Milliler grubu lider tamamladı

Milli Takım, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu'ndaki son maçında Porto Riko'yu 98-77 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna grup lideri olarak yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 22:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
U17 Milliler grubu lider tamamladı
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Türkiye 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu'ndaki üçüncü maçında Porto Riko'yu 98-77 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 3'TE 3 İLE LİDER

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 29-23 önde geçen ay-yıldızlılar, devreye ise 57-35 üstün girdi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren milliler, üçüncü çeyreğini 77-54 önde geçtiği mücadeleyi 98-77 kazanarak grubunu 3'te 3 ile lider tamamladı.

RAKİP VENEZUELA

Ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda D Grubu'nu son sırada bitiren Venezuela ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 20.15'te oynanacak.

TÜRKOĞLU DA İZLEDİ

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ile birlikte takip etti.

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