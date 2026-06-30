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Mardin 1969 Spor, Mücahit Can Akçay ile yollarını ayırdı

1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Mücahit Can Akçay ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 15:41
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Mardin 1969 Spor, Mücahit Can Akçay ile yollarını ayırdı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Mücahit Can Akçay ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza atan kadronun değerli isimlerinden Mücahit Can Akçay ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kırmızı-lacivertli formamız altında gösterdiği mücadele, attığı goller ve kulübümüze sunduğu katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Mücahit Can Akçay." ifadelerine yer verildi.

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