Atletico Madrid, Grimaldo'yu açıkladı!

Atletico Madrid, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken savunma hattına önemli bir takviye yaptı. İspanyol devi, Bayer Leverkusen'in yıldız sol beki Alejandro Grimaldo'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RESMEN AÇIKLANDI
Kulüpten yapılan açıklamada Alejandro Grimaldo ile anlaşma sağlandığı ve deneyimli futbolcunun 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığı bildirildi.
20 MİLYON EURO ÖDENECEK
Atletico Madrid, Alejandro Grimaldo transferi için Bayer Leverkusen'e 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Tecrübeli sol bek, yeni kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.
İSPANYA'YA GERİ DÖNDÜ
Son iki sezondur Bayer Leverkusen forması giyen Grimaldo, gösterdiği başarılı performansın ardından kariyerine yeniden La Liga'da devam etme kararı aldı. İspanyol sol bek, artık Atletico Madrid'in başarısı için mücadele edecek.
SÜPER LİG İDDİALARI SONA ERDİ
Alejandro Grimaldo'nun transfer süreci, Avrupa genelinde büyük bir merakla takip ediliyordu. Transfer döneminin hareketli günlerinde yıldız futbolcunun ismi, Süper Lig'in köklü ekipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de sıklıkla anılmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada Alejandro Grimaldo ile anlaşma sağlandığı ve deneyimli futbolcunun 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığı bildirildi.
20 MİLYON EURO ÖDENECEK
Atletico Madrid, Alejandro Grimaldo transferi için Bayer Leverkusen'e 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Tecrübeli sol bek, yeni kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.
İSPANYA'YA GERİ DÖNDÜ
Son iki sezondur Bayer Leverkusen forması giyen Grimaldo, gösterdiği başarılı performansın ardından kariyerine yeniden La Liga'da devam etme kararı aldı. İspanyol sol bek, artık Atletico Madrid'in başarısı için mücadele edecek.
SÜPER LİG İDDİALARI SONA ERDİ
Alejandro Grimaldo'nun transfer süreci, Avrupa genelinde büyük bir merakla takip ediliyordu. Transfer döneminin hareketli günlerinde yıldız futbolcunun ismi, Süper Lig'in köklü ekipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de sıklıkla anılmıştı.