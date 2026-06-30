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Fenerbahçe'den yabancı kuralına büyük tepki!

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, TFF'nin yabancı kuralı kararına tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 14:38 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 14:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den yabancı kuralına büyük tepki!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10+4 olarak uygulanan yabancı futbolcu kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu.

Federasyonun internet sitesinden konuyla ilgili yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır."

MAHMUT USLU'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, bu karara tepki gösterdi. Uslu, yaptığı açıklamada, "Federasyonun yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyoruz. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz, onlar için mi çalışacağız? İnşallah bu kararı yeniden gözden geçirir ve değiştirirler. Bir basın toplantısı düzenleyerek de bu kararın ne kadar yanlış olduğunu detaylı şekilde anlatacağız." dedi.

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