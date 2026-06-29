Haber Tarihi: 29 Haziran 2026 16:56 - Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2026 16:56

Dünya Kupası Son 32 Tek Maç mı? Rövanş Var mı?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından futbolseverler, "Dünya Kupası son 32 turu tek maç mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Turnuvanın yeni formatıyla birlikte son 32 turu ilk kez uygulanırken eleme sisteminin nasıl olacağı merak ediliyor.

Dünya Kupası Son 32 Tek Maç mı? Rövanş Var mı?
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Evet. 2026 Dünya Kupası son 32 turu tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Bu turda iki takım yalnızca bir kez karşı karşıya gelecek ve kazanan ekip bir üst tura yükselecek.
Karşılaşmanın normal süresi berabere tamamlanırsa:

Uzatma dakikaları oynanacak,
Eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.

Bu şekilde turu geçen takım belirlenecek.

Dünya Kupası son 32 turunda rövanş var mı?

Hayır. Dünya Kupası eleme aşamalarında rövanş sistemi bulunmuyor. Takımlar son 32 turundan itibaren tek maç üzerinden mücadele ediyor.

Yani bir takım ilk maçta elenirse ikinci bir karşılaşma oynama hakkı elde edemiyor.

2026 Dünya Kupası formatı nasıl?


2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla düzenleniyor. Takımlar 12 gruba ayrılırken grup maçlarının ardından:

12 grup lideri,
12 grup ikincisi,
En iyi 8 grup üçüncüsü

olmak üzere toplam 32 takım son 32 turuna yükseliyor.

Son 32'den sonra hangi turlar var?

Son 32 turunun ardından turnuva şu şekilde devam ediyor:

Son 16 turu,
Çeyrek final,
Yarı final,
Final.

Bu aşamaların tamamında da tek maç eleme sistemi uygulanıyor.

Sonuç: Dünya Kupası Son 32 Tek Maç mı?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu tek maç üzerinden oynanacak ve rövanş yapılmayacak. Kazanan takım yoluna devam ederken kaybeden takım turnuvaya veda edecek.

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