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Mardin 1969 Spor, Djordje Denic'i kadrosuna kattı

1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, Sırp orta saha oyuncusu Djordje Denic ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 18:20 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2026 18:21
Haber: AA
Mardin 1969 Spor, Djordje Denic'i kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, Sırp orta saha oyuncusu Dorde Denic ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Denic'in tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takımın hedeflerine önemli katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dorde Denic ile 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken deneyimli orta saha oyuncusunun, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atarak yeni takımına katılması bekleniyor."

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