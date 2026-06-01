Robert Lewandowski resmen Chicago Fire'da!

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire, Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya temsilcisi Barcelona'da forma giyen 37 yaşındaki santrfor ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Robert Lewandowski, kariyerinde kulüpler ve milli takımlar düzeyinde 700'den fazla gole imza attı.
Polonyalı oyuncu, kariyerinin en parlak dönemlerini geçirdiği Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona'da birçok şampiyonluk ile bireysel ödül elde etti.
37 yaşındaki santrfor, geride kalan sezonda görev yaptığı Barcelona'da 46 müsabakada görev yaptı ve 19 gol, 2 asistlik performansa imza attı.
FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI
Barcelona ile sözleşmesi sona eren Robert Lewandowski, ilk olarak Sadettin Saran döneminde ocak ayında Fenerbahçe ile anılmıştı. Ardından yaz transfer döneminde de adı geçmişti. Ancak bu konuyla alakalı ilerleme kaydedilmemişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya temsilcisi Barcelona'da forma giyen 37 yaşındaki santrfor ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Robert Lewandowski, kariyerinde kulüpler ve milli takımlar düzeyinde 700'den fazla gole imza attı.
Polonyalı oyuncu, kariyerinin en parlak dönemlerini geçirdiği Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona'da birçok şampiyonluk ile bireysel ödül elde etti.
37 yaşındaki santrfor, geride kalan sezonda görev yaptığı Barcelona'da 46 müsabakada görev yaptı ve 19 gol, 2 asistlik performansa imza attı.
FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI
Barcelona ile sözleşmesi sona eren Robert Lewandowski, ilk olarak Sadettin Saran döneminde ocak ayında Fenerbahçe ile anılmıştı. Ardından yaz transfer döneminde de adı geçmişti. Ancak bu konuyla alakalı ilerleme kaydedilmemişti.