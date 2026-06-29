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Başakşehir'de Onur Ergün'ün sözleşmesi uzatıldı

RAMS Başakşehir, orta saha oyuncusu Onur Ergün'ün sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 20:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir'de Onur Ergün'ün sözleşmesi uzatıldı
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RAMS Başakşehir'de 33 yaşındaki futbolcu Onur Ergün ile yeni sözleşme imzalandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Onur Ergün'ün sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkati çeken Onur Ergün'e, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Onur Ergün, 2023-2024 sezonu başında transfer olduğu Başakşehir ile tüm kulvarlarda 75 maça çıktı.

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