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Altınordu, Arif'in transferinden kasayı doldurdu

Altınordu, altyapısından yetişen genç kaleci Arif Şimşir'in Çorum FK'ya transferinden 750 bin Euro bonservis geliri elde etmeye hazırlanırken, oyuncunun sonraki satışından da yüzde 25 pay alma hakkını sözleşmeye ekletti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 14:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu, Arif'in transferinden kasayı doldurdu
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2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetişen kaleci Arif Şimşir'in Süper Lig temsilcisi Çorum FK'ya transferinden 750 bin Euro bonservis geliri elde edeceği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-lacivertlilerin, 21 yaşındaki milli file bekçisinin bir sonraki transferinden ise yüzde 25 pay alma maddesi eklettiği bildirildi.

Geçen sezon rakiplerin kullandığı 8 penaltı vuruşundan 7'sini kurtararak tüm dikkatleri üzerine çeken kaleci Arif, transferi henüz açıklanmamasına rağmen Altınordu ile 2027'de bitecek sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırdı.

Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, A takımı devretmek için arayışlarını halen sürdürüyor.

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