Jaylen Brown için 7 takım devrede!

Boston Celtics, yaz döneminin başlarında Giannis Antetokounmpo takası kapsamında Jaylen Brown'ı içeren bir paket sunmaya çalışmıştı. Mike Scotto'nun HoopsHype için hazırladığı habere göre Antetokounmpo'nun Miami Heat'e takas edilmesinin ardından ise Brown için birçok takımın devreye girdiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Habere göre Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, Charlotte Hornets, Denver Nuggets, LA Clippers, Portland Trail Blazers ve Toronto Raptors, Celtics'in yıldız oyuncusunu takas yoluyla kadrosuna katma konusunda ilgi gösterdi.
Ancak Charlotte'ın ilgisinin son dönemde azaldığı belirtilirken, Atlanta'nın ise Brown için tüm varlıklarını ortaya koyacağı agresif bir teklif sunma konusunda çekinceleri olduğu ifade edildi.
Geçmişte Houston Rockets, New Orleans Pelicans ve Orlando Magic de All-NBA seviyesindeki kanat oyuncusuyla anılmıştı. Ancak habere göre bu üç ekipten hiçbirinin şu anda Brown için ciddi bir takas girişiminde bulunmadığı kaydedildi.
Brown, temmuz ayında 2 yıl ve 141.8 milyon dolar değerinde bir sözleşme uzatma anlaşması imzalama hakkına sahip olacak.
Yıldız oyuncu, 2024-25 sezonunu sağ dizindeki menisküs yırtığına rağmen tamamlamış ve sezonun ardından ameliyat olmuştu. Brown, bu sakatlığın ardından başarılı bir dönüş yaparak 2025-26 sezonunda kariyerinin en iyi bireysel performansını sergiledi ve 28.7 sayı, 6.9 ribaund ile 5.1 asist ortalamaları yakaladı.
Ancak Charlotte'ın ilgisinin son dönemde azaldığı belirtilirken, Atlanta'nın ise Brown için tüm varlıklarını ortaya koyacağı agresif bir teklif sunma konusunda çekinceleri olduğu ifade edildi.
Geçmişte Houston Rockets, New Orleans Pelicans ve Orlando Magic de All-NBA seviyesindeki kanat oyuncusuyla anılmıştı. Ancak habere göre bu üç ekipten hiçbirinin şu anda Brown için ciddi bir takas girişiminde bulunmadığı kaydedildi.
Brown, temmuz ayında 2 yıl ve 141.8 milyon dolar değerinde bir sözleşme uzatma anlaşması imzalama hakkına sahip olacak.
Yıldız oyuncu, 2024-25 sezonunu sağ dizindeki menisküs yırtığına rağmen tamamlamış ve sezonun ardından ameliyat olmuştu. Brown, bu sakatlığın ardından başarılı bir dönüş yaparak 2025-26 sezonunda kariyerinin en iyi bireysel performansını sergiledi ve 28.7 sayı, 6.9 ribaund ile 5.1 asist ortalamaları yakaladı.