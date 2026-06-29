29 Haziran
Brezilya-Japonya
20:00
29 Haziran
Almanya-Paraguay
23:30
30 Haziran
Hollanda-Fas
04:00
29 Haziran
OB-Kolding
16:00
29 Haziran
RKDSV-Willem
20:00

Karşıyaka'da Ahmet Kandemir'le görüşme

Yeni sezon öncesi yapılanmasını sürdüren Karşıyaka, takımını geçen sezon ligde tutan başantrenör Ahmet Kandemir'le kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 12:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da Ahmet Kandemir'le görüşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi yeni şube yönetimini oluşturan Karşıyaka, yarın takımı geçen sezon mucizevi bir şekilde ligde tutmayı başaran Ahmet Kandemir'le masaya oturacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk olarak genel menajer Çağlar Karabulut'la ön görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, 30 Haziran Salı günü 11 Haziran'daki kongrede yönetimi devralan Başkan Yiğit Tusder ve yönetimle İzmir'de bir araya gelecek.

Geçen sezon son 7 maçta 5 galibiyet alan, Kaf-Kaf'ı Bursaspor'la oynanan son maçın son salisesindeki zaferle 52 yıldır yer aldığı ligde tutan Kandemir, sponsor ve uzun vadeli projeyle kulüpte kalmaya sıcak bakacağını açıklamıştı. Geçen sezon 18 yıl sonra yeniden Karşıyaka'nın dümenine geçen Kandemir'e Katar ve Kuveyt'ten teklifler olduğu öğrenilmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.