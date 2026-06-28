28 Haziran
Güney Afrika-Kanada
0-013'
28 Haziran
Broendby IF-Hvidovre
8-1
28 Haziran
Fredrikstad-Elfsborg
0-0
28 Haziran
Sarpsborg 08-Rosenborg
0-0IPT
28 Haziran
Molde-Bodo/Glimt
1-4

U17 Milli Takımı, Dünya Kupası'na 2'de 2 ile başladı

U17 Milli Takımımız, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Slovenya'yı 87-66 mağlup etti. Milliler, bu sonuçla turnuvaya 2'de 2 ile başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 22:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
U17 Milli Takımı, Dünya Kupası'na 2'de 2 ile başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
U17 Milli Takımımız, Dünya Kupası grup aşamasındaki ikinci maçında Slovenya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 87-66 mağlup ederek turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MİLLİLERDEN FARKLI GALİBİYET

U17 Milli Takımımız, Slovenya karşısında etkili bir performans ortaya koydu. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 21 sayı farkla galip ayrılarak grupta ikide iki yaptı.

ÖMER KUTLUAY'DAN ÜST DÜZEY PERFORMANS

Milli takımda Ömer Kutluay, 26 sayı, 9 ribaund ve 10 asistlik performansıyla öne çıktı. Darius Karutasu ise 21 sayı ve 14 ribaundla galibiyete önemli katkı verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.