U17 Milli Takımı, Dünya Kupası'na 2'de 2 ile başladı

U17 Milli Takımımız, Dünya Kupası grup aşamasındaki ikinci maçında Slovenya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 87-66 mağlup ederek turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MİLLİLERDEN FARKLI GALİBİYET
U17 Milli Takımımız, Slovenya karşısında etkili bir performans ortaya koydu. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 21 sayı farkla galip ayrılarak grupta ikide iki yaptı.
ÖMER KUTLUAY'DAN ÜST DÜZEY PERFORMANS
Milli takımda Ömer Kutluay, 26 sayı, 9 ribaund ve 10 asistlik performansıyla öne çıktı. Darius Karutasu ise 21 sayı ve 14 ribaundla galibiyete önemli katkı verdi.
U17 Milli Takımımız, Slovenya karşısında etkili bir performans ortaya koydu. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 21 sayı farkla galip ayrılarak grupta ikide iki yaptı.
ÖMER KUTLUAY'DAN ÜST DÜZEY PERFORMANS
Milli takımda Ömer Kutluay, 26 sayı, 9 ribaund ve 10 asistlik performansıyla öne çıktı. Darius Karutasu ise 21 sayı ve 14 ribaundla galibiyete önemli katkı verdi.