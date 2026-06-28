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Göztepe'de yabancı bolluğu

Süper Lig'de yeni sezon öncesi yabancı oyuncu sayısı 15'e yükselen Göztepe, kadroda yer açmak için ayrılık çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Rhaldney ve Jeh ile yollarını ayırmayı planlarken, Juan ve Dennis'i ise yüksek bonservis geliriyle satmayı hedefliyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda Mohammed, Luiz ve Sabra'nın kiralanması da gündemde yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 14:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de yabancı bolluğu
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi Nijerya asıllı İrlandalı golcü Sinclair Armstrong ve Brezilyalı forvet Andre Henrique ile sözleşme imzalayan Göztepe'de yabancı sayısı 15'e yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Göztepe yönetimi, mevcut 10+4 yabancı kuralının yükseltilmesi ya da serbest olması yönündeki görüşünü Kulüpler Birliği toplantısında bildirdi.

Şu an kadrosunda Juan, Jeh, Janderson, Luiz, Sabra, Armstrong, Henrique, Rhaldney, Dennis, Miroshi, Mohammed, Antunes, Cherni, Godoi ve Bokele'yi bulunduran sarı-kırmızılılar yeni gelecek futbolculara yer açmak için de görüşmelere başladı.

Rhaldney ve Jeh'i kesin olarak göndermeyi planlayan kurmaylar, Juan ve Dennis'i ise yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satmaya hazırlanıyor.

Sport Republic yönetimi, teknik ekibin raporu doğrultusunda Mohammed, Luiz ve Sabra'yı da başka takımlara kiralayabilir.

Şu an Gambiyalı stoper Sundberg ile temasta olan sarı-kırmızılılar özellikle yabancı kaleci transferinde de mesafe kat etti. Göztepe'de yaz döneminde kaleci Lis, Brezilyalı stoper Heliton ve Bulgar orta saha Krastev takımdan ayrılmıştı.

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