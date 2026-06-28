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Milli sporcu Ali Türkkan, Acropolis Rallisi'nde kaza geçirdi

Milli rallici Ali Türkkan ve co-pilotu Oytun Albayrak, Acropolis Rallisi'nde geçirdikleri kazanın ardından yarış dışı kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 12:08
Haber: AA
Milli sporcu Ali Türkkan, Acropolis Rallisi'nde kaza geçirdi
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Milli rallici Ali Türkkan ile co-pilotu Oytun Albayrak, Yunanistan'da düzenlenen Acropolis Rallisi'nde kaza yaparak yarış dışı kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Türkkan-Albayrak ikilisinin aracının burnu, etabın 12. kilometresindeki atlama bölümünde zemine çarptı. İlk yardım ekiplerinin kaza yerine ulaşması amacıyla yarış bir süre durduruldu.

Sürücü Ali Türkkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken co-pilot Oytun Albayrak ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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