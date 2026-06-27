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Bursaspor, Lincoln Henrique'yi açıkladı!

Bursaspor, Türkiye'de daha önce Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 22:24 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026 22:30
Haber: Sporx.com dış haberler
Bursaspor, Lincoln Henrique'yi açıkladı!
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Türkiye'de daha önce Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Lincoln Henrique, Türkiye'ye döndü.

BURSASPOR AÇIKLADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

2 MİLYON EURO BONSERVİS

Bursaspor, Brezilyalı futbolcunun transferi için Alverca'ya 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve 27 yaşındaki futbolcunun haklarının yüzde 70'ini eline alacak.

SEZON PERFORMANSI

Alverca'da geçen sezon 32 maçta süre bulan Lincoln Henrique, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

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