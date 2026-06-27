Bursaspor, Lincoln Henrique'yi açıkladı!

Türkiye'de daha önce Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Lincoln Henrique, Türkiye'ye döndü.
BURSASPOR AÇIKLADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Bursaspor, Brezilyalı futbolcunun transferi için Alverca'ya 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve 27 yaşındaki futbolcunun haklarının yüzde 70'ini eline alacak.
SEZON PERFORMANSI
Alverca'da geçen sezon 32 maçta süre bulan Lincoln Henrique, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.
BURSASPOR AÇIKLADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
2 MİLYON EURO BONSERVİS
Bursaspor, Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattığını açıkladı.pic.twitter.com/OJDisgLS7R
— Sporx (@sporx) June 27, 2026
Bursaspor, Brezilyalı futbolcunun transferi için Alverca'ya 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve 27 yaşındaki futbolcunun haklarının yüzde 70'ini eline alacak.
SEZON PERFORMANSI
Alverca'da geçen sezon 32 maçta süre bulan Lincoln Henrique, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.