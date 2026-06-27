28 Haziran
Panama-İngiltere
00:00
28 Haziran
Hırvatistan-Gana
00:00
28 Haziran
Kolombiya-Portekiz
02:30
28 Haziran
Kongo D. Cumhuriyeti-Özbekistan
02:30
28 Haziran
Ürdün-Arjantin
05:00
28 Haziran
Cezayir-Avusturya
05:00

Fenerbahçe'de Guirassy için karar zamanı

Fenerbahçe'nin, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy için yeniden temas kurduğu belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, Alman kulübünün ilettiği bonservis rakamının ardından nihai kararını vereceği aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 10:51
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de Guirassy için karar zamanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de santrfor transferi için gözler Serhou Guirassy'ye çevrildi. Sarı-lacivertli yönetimin, Borussia Dortmund ve oyuncunun temsilcisiyle yeniden temas kurduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DORTMUND RAKAMI İLETTİ

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Ole Book'un yapılan görüşmede Fenerbahçe'ye transfer için inebilecekleri son bonservis rakamını ilettiği aktarıldı.

Fenerbahçe yönetiminin ise düşünmek için süre istediği ve kendi arasında yapacağı toplantının ardından nihai kararını vereceği kaydedildi.

YARIN NETLEŞECEK

Serhou Guirassy'nin durumunun yarın netlik kazanacağı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, oyuncu hakkındaki son kararını Borussia Dortmund'a ileteceği aktarıldı. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe'nin Guirassy transferini olumlu sonuçlandırması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİNDEYDİ

2018'den sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın, seçim öncesinde iki santrfor alacağını söylediği ve görüştüğü isimlerin Vedat Muriqi ile Serhou Guirassy olduğunu belirttiği aktarıldı.

Vedat Muriqi'e 3 yıllık imza attıran Fenerbahçe'de gözlerin Guirassy transferine çevrildiği ifade edildi.

2024'TE DORTMUND'U SEÇTİ

Fenerbahçe'nin, 2024-25 sezonu başında Serhou Guirassy için o dönem forma giydiği Stuttgart ile görüştüğü ve anlaşma sağladığı belirtildi.

Ancak Gineli futbolcunun o dönemde Fenerbahçe yerine Borussia Dortmund'u tercih ettiği aktarıldı.

GEÇEN SEZON 22 GOL ATTI

Serhou Guirassy, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 46 maçta görev yaptı. Gineli santrfor, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

12 Mart 1996 doğumlu Serhou Guirassy, santrfor pozisyonunda görev yapıyor. Fransa doğumlu oyuncunun 1.87 boyunda ve 82 kilo olduğu belirtildi. Borussia Dortmund ile sözleşmesi 20 Haziran 2028'e kadar devam eden Guirassy'nin piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.

KARİYER PERFORMANSI

Serhou Guirassy'nin kulüp kariyerindeki performansı şöyle:

Dortmund: 81 maç, 50 gol, 15 asist
Rennes: 81 maç, 25 gol, 4 asist
Stuttgart: 58 maç, 44 gol, 5 asist
Köln: 45 maç, 9 gol, 2 asist
Amiens: 38 maç, 13 gol, 2 asist
Laval: 38 maç, 7 gol
Auxerre: 16 maç, 8 gol, 2 asist
Lille: 9 maç, 1 gol

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.