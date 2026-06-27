Fenerbahçe'de Guirassy için karar zamanı

Fenerbahçe'de santrfor transferi için gözler Serhou Guirassy'ye çevrildi. Sarı-lacivertli yönetimin, Borussia Dortmund ve oyuncunun temsilcisiyle yeniden temas kurduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DORTMUND RAKAMI İLETTİ
Borussia Dortmund Sportif Direktörü Ole Book'un yapılan görüşmede Fenerbahçe'ye transfer için inebilecekleri son bonservis rakamını ilettiği aktarıldı.
Fenerbahçe yönetiminin ise düşünmek için süre istediği ve kendi arasında yapacağı toplantının ardından nihai kararını vereceği kaydedildi.
YARIN NETLEŞECEK
Serhou Guirassy'nin durumunun yarın netlik kazanacağı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, oyuncu hakkındaki son kararını Borussia Dortmund'a ileteceği aktarıldı. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe'nin Guirassy transferini olumlu sonuçlandırması bekleniyor.
AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİNDEYDİ
2018'den sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın, seçim öncesinde iki santrfor alacağını söylediği ve görüştüğü isimlerin Vedat Muriqi ile Serhou Guirassy olduğunu belirttiği aktarıldı.
Vedat Muriqi'e 3 yıllık imza attıran Fenerbahçe'de gözlerin Guirassy transferine çevrildiği ifade edildi.
2024'TE DORTMUND'U SEÇTİ
Fenerbahçe'nin, 2024-25 sezonu başında Serhou Guirassy için o dönem forma giydiği Stuttgart ile görüştüğü ve anlaşma sağladığı belirtildi.
Ancak Gineli futbolcunun o dönemde Fenerbahçe yerine Borussia Dortmund'u tercih ettiği aktarıldı.
GEÇEN SEZON 22 GOL ATTI
Serhou Guirassy, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 46 maçta görev yaptı. Gineli santrfor, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
12 Mart 1996 doğumlu Serhou Guirassy, santrfor pozisyonunda görev yapıyor. Fransa doğumlu oyuncunun 1.87 boyunda ve 82 kilo olduğu belirtildi. Borussia Dortmund ile sözleşmesi 20 Haziran 2028'e kadar devam eden Guirassy'nin piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.
KARİYER PERFORMANSI
Serhou Guirassy'nin kulüp kariyerindeki performansı şöyle:
Dortmund: 81 maç, 50 gol, 15 asist
Rennes: 81 maç, 25 gol, 4 asist
Stuttgart: 58 maç, 44 gol, 5 asist
Köln: 45 maç, 9 gol, 2 asist
Amiens: 38 maç, 13 gol, 2 asist
Laval: 38 maç, 7 gol
Auxerre: 16 maç, 8 gol, 2 asist
Lille: 9 maç, 1 gol
Borussia Dortmund Sportif Direktörü Ole Book'un yapılan görüşmede Fenerbahçe'ye transfer için inebilecekleri son bonservis rakamını ilettiği aktarıldı.
Fenerbahçe yönetiminin ise düşünmek için süre istediği ve kendi arasında yapacağı toplantının ardından nihai kararını vereceği kaydedildi.
YARIN NETLEŞECEK
Serhou Guirassy'nin durumunun yarın netlik kazanacağı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, oyuncu hakkındaki son kararını Borussia Dortmund'a ileteceği aktarıldı. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe'nin Guirassy transferini olumlu sonuçlandırması bekleniyor.
AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİNDEYDİ
2018'den sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın, seçim öncesinde iki santrfor alacağını söylediği ve görüştüğü isimlerin Vedat Muriqi ile Serhou Guirassy olduğunu belirttiği aktarıldı.
Vedat Muriqi'e 3 yıllık imza attıran Fenerbahçe'de gözlerin Guirassy transferine çevrildiği ifade edildi.
2024'TE DORTMUND'U SEÇTİ
Fenerbahçe'nin, 2024-25 sezonu başında Serhou Guirassy için o dönem forma giydiği Stuttgart ile görüştüğü ve anlaşma sağladığı belirtildi.
Ancak Gineli futbolcunun o dönemde Fenerbahçe yerine Borussia Dortmund'u tercih ettiği aktarıldı.
GEÇEN SEZON 22 GOL ATTI
Serhou Guirassy, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 46 maçta görev yaptı. Gineli santrfor, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
12 Mart 1996 doğumlu Serhou Guirassy, santrfor pozisyonunda görev yapıyor. Fransa doğumlu oyuncunun 1.87 boyunda ve 82 kilo olduğu belirtildi. Borussia Dortmund ile sözleşmesi 20 Haziran 2028'e kadar devam eden Guirassy'nin piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.
KARİYER PERFORMANSI
Serhou Guirassy'nin kulüp kariyerindeki performansı şöyle:
Dortmund: 81 maç, 50 gol, 15 asist
Rennes: 81 maç, 25 gol, 4 asist
Stuttgart: 58 maç, 44 gol, 5 asist
Köln: 45 maç, 9 gol, 2 asist
Amiens: 38 maç, 13 gol, 2 asist
Laval: 38 maç, 7 gol
Auxerre: 16 maç, 8 gol, 2 asist
Lille: 9 maç, 1 gol