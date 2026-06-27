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Beşiktaş'ta Taylan Bulut için vedaya izin yok!

Beşiktaşlı Taylan Bulut'a Almanya'dan ilgi olsa da siyah-beyazlılar genç sağ bekin ayrılığına sıcak bakmıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 15:35 | Son Güncelleme Tarihi:
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta Taylan Bulut için vedaya izin yok!
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken Taylan Bulut'a Almanya'dan ilgi devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bundesliga temsilcisi Augsburg'un, genç sağ beki yakından takip ettiği ve oyuncu cephesinin nabzını yokladığı bildirildi. Ancak Beşiktaş'a şu anda ulaşan bir teklif olmadığı vurgulanırken ilerleyen günlerde yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.

AYRILIĞA İZİN YOK!

Siyah-beyazlıların yeni hocası Vincenzo Italiano'nun da Taylan Bulut ile ilgili görüşlerinin olumlu olduğu ve takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.

Genç futbolcunun yeni sezon planlamasında rol üstlenmesi düşünülürken, siyah-beyazlılar sağ bekte Amir Murillo ve Taylan Bulut ikilisi ile yola devam etmeyi hedefliyor.

20 yaşındaki Taylan Bulut, Beşiktaş'ta geçen sezon 11 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.

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