Como'nun 25 milyon euroluk teklifine Chelsea'den ret: Chalobah

İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun, Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah için birkaç gün önce resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre, Chelsea yönetiminin ise İngiliz stoperi satmaya sıcak baktığı ancak Como'nun önerdiği 25 milyon euroluk teklifin yeterli olmadığını kulübe ilettiği belirtildi.
Mavi-beyazlıların, Chalobah'a başka kulüplerin de ilgi göstermesi nedeniyle bonservis beklentisini yükselttiği ifade edildi. Özellikle Inter'in deneyimli savunmacının durumunu yakından takip ettiği ve transfer gelişmelerini izlemeyi sürdürdüğü aktarıldı.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Chelsea forması ile 47 maça çıkan Chalobah 3 gol kaydetti.
Mavi-beyazlıların, Chalobah'a başka kulüplerin de ilgi göstermesi nedeniyle bonservis beklentisini yükselttiği ifade edildi. Özellikle Inter'in deneyimli savunmacının durumunu yakından takip ettiği ve transfer gelişmelerini izlemeyi sürdürdüğü aktarıldı.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Chelsea forması ile 47 maça çıkan Chalobah 3 gol kaydetti.