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Como'nun 25 milyon euroluk teklifine Chelsea'den ret: Chalobah

Como, Chelsea'nın İngiliz stoperi Trevoh Chalobah için 25 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Ancak Londra ekibi, oyuncuya artan ilgi nedeniyle bu rakamı yetersiz buldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 21:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Como'nun 25 milyon euroluk teklifine Chelsea'den ret: Chalobah
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İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun, Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah için birkaç gün önce resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre, Chelsea yönetiminin ise İngiliz stoperi satmaya sıcak baktığı ancak Como'nun önerdiği 25 milyon euroluk teklifin yeterli olmadığını kulübe ilettiği belirtildi.

Mavi-beyazlıların, Chalobah'a başka kulüplerin de ilgi göstermesi nedeniyle bonservis beklentisini yükselttiği ifade edildi. Özellikle Inter'in deneyimli savunmacının durumunu yakından takip ettiği ve transfer gelişmelerini izlemeyi sürdürdüğü aktarıldı.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Chelsea forması ile 47 maça çıkan Chalobah 3 gol kaydetti.

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