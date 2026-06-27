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Beşiktaş'ın teklifine yanıt: Santiago Ramos Mingo

Beşiktaş, Bahia FC'nin Arjantinli defans oyuncusu Santiago Ramos Mingo için 7 milyon euroluk teklif yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 20:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın teklifine yanıt: Santiago Ramos Mingo
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Takımın başına Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Mutlaka stoper takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılar, aradığı savunmacıyı Brezilya'da buldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KTO Brasil'in haberine göre Beşiktaş, Bahia FC'nin Arjantinli defans oyuncusu Santiago Ramos Mingo için 7 milyon euroluk teklif yaptı. Brezilya ekibi, bu teklifi reddetti.

SÖZLEŞMESİ

2025 yılında Defansa takımından 4.35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ramos'un sözleşmesi 2029'da sona erecek.

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