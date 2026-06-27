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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

İran'dan FIFA'ya büyük tepki: "Tam anlamıyla bir felaket!"

İran, Mısır maçının ardından FIFA ve ABD'ye sert tepki gösterdi. Mehdi Taremi ile Amir Ghalenoei, takımlarına haksızlık yapıldığını savundu.

calendar 27 Haziran 2026 19:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
İran'dan FIFA'ya büyük tepki: 'Tam anlamıyla bir felaket!'
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2026 Dünya Kupası'nda kaderini belirleyecek gelişmeleri bekleyen İran Milli Takımı, FIFA ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya sert eleştiriler yöneltti. İran cephesi, takımın turnuvadan elenmesinin hızlandırılmaya çalışıldığını öne sürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İran, Mısır ile 1-1 berabere kaldığı ve uzatma dakikalarında attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği karşılaşmanın ardından büyük tepki gösterdi. Karma alanda açıklamalarda bulunan takım kaptanı Mehdi Taremi, takımlarına adil davranılmadığını savunurken, "Bizim bakış açımıza göre evet, FIFA ve ABD'li yetkililerin bizi turnuvanın dışında bırakmak istediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"FIFA HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

Taremi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu da eleştirerek şu sözleri sarf etti:

"Infantino ilk maçtan sonra geldi ve tüm sorunları çözeceğini söyledi. Ancak gerçekte FIFA hiçbir şey yapmadı."

"TAM ANLAMIYLA BİR FELAKET"

Deneyimli golcü, organizasyon şartlarını sert ifadelerle eleştirerek, "Bu Dünya Kupası tam anlamıyla bir felaket. Profesyonel futbolcular olarak bu şartlarda bir turnuva oynayamayız. Bu ne doğru ne de adil. FIFA bunun adil olduğunu düşünüyorsa bu onların sorunu. Peki bu problemi kim çözecek? FIFA mı? Amerika Birleşik Devletleri mi? Bilmiyorum." dedi.

GHALENOEI: "BİZE ÇOK HAKSIZ DAVRANILDI"

İran Teknik Direktörü Amir Ghalenoei de ABD'nin takımlarına karşı "çok adaletsiz" davrandığını savundu.

Ghalenoei, yaşananların takımın performansını doğrudan etkilediğini belirterek, "Ev sahibi ülke iki hafta önce gelmemize izin verseydi çok daha iyi hazırlanabilirdik. Dinlenme fırsatı bulur ve daha iyi durumda olurduk. Ancak bizi bu haktan mahrum bıraktılar." diye konuştu.

VAR KARARI BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Sahada da büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İran, Ramin Rezaeian'ın golüyle beraberliği yakaladıktan sonra uzatma dakikalarında Shoja Khalilzadeh ile galibiyet golünü bulduğunu düşündü. Ancak VAR incelemesi sonrası gol, birkaç santimetrelik ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmada bir de penaltı kaçıran Mehdi Taremi ise sorumluluğu üstlenerek, "Eğer elenirsek bunun sorumlusu benim. Çünkü penaltıyı kaçırdım." ifadelerini kullandı.

Buna rağmen İran Milli Takımı, gruplardaki diğer karşılaşmaların ardından en iyi üçüncüler arasında yer alarak son 16 turuna yükselme umudunu koruyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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