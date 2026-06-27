Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Vozinha: "Küçük bir ülkeyiz ama yüreğimiz büyük"

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez boy gösteren Yeşil Burun Adaları, grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Tarihi başarının ardından konuşan 40 yaşındaki kaleci Vozinha, "Küçük bir ülkeyiz ama büyük bir yüreğe sahibiz" sözleriyle duygularını dile getirdi.

calendar 27 Haziran 2026 18:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Vozinha: 'Küçük bir ülkeyiz ama yüreğimiz büyük'
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden Yeşil Burun Adaları, tarihi bir başarıya imza attı. Grup aşamasını yenilgisiz tamamlayan Afrika temsilcisi, son maçta Suudi Arabistan ile 0-0 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi. Turnuva boyunca gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken takımın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, karşılaşmanın ardından duygularını paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR"

Karşılaşmanın ardından konuşan Vozinha, tarihi başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyuz. Bu bizim için büyük bir gurur. Çünkü küçük bir ülkeden geldiğimizi biliyoruz. Ancak buraya mücadele etmek için geldiğimizi ve milli takımımızda çok fazla kalite bulunduğunu da biliyorduk. Belki çoğunuz Yeşil Burun Adalı futbolcuların yeterince iyi olmadığını düşünüyordu. Ama biz konuşmamızı sahada yapmak, kalitemizi göstermek ve rekabet edebileceğimizi kanıtlamak için buraya geldik. Oyuncularımızın büyük organizasyonlarda ve üst düzey liglerde forma giyebilecek seviyede olduğunu göstermek istedik."

"KÜÇÜK BİR ÜLKEYİZ AMA BÜYÜK BİR YÜREĞE SAHİBİZ"

Başarılı kaleci, ülkesinin karakterini sahaya yansıttıklarını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizi çok seviyoruz ve büyük bir tutkuyla temsil ediyoruz. Çok zor şartlarda büyüdük. Büyükannelerimiz, büyükbabalarımız ve ailelerimiz bizi yetiştirebilmek için büyük fedakarlıklar yaptı. Bu yüzden sahip olduklarımızın değerini biliyoruz. Sahada Yeşil Burun Adalıların direncini ve ülkemize duyduğumuz tutkuyu gösteriyoruz. Burada yalnızca futbolcuları değil, dünyanın dört bir yanındaki tüm Yeşil Burun Adalıları temsil ediyoruz. Küçük bir ülkeyiz ama büyük bir yüreğe sahibiz ve mücadeleden asla vazgeçmeyiz."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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