Vozinha: 'Küçük bir ülkeyiz ama yüreğimiz büyük'

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez boy gösteren Yeşil Burun Adaları, grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Tarihi başarının ardından konuşan 40 yaşındaki kaleci Vozinha, "Küçük bir ülkeyiz ama büyük bir yüreğe sahibiz" sözleriyle duygularını dile getirdi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden Yeşil Burun Adaları, tarihi bir başarıya imza attı. Grup aşamasını yenilgisiz tamamlayan Afrika temsilcisi, son maçta Suudi Arabistan ile 0-0 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi. Turnuva boyunca gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken takımın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, karşılaşmanın ardından duygularını paylaştı.
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"BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR"
Karşılaşmanın ardından konuşan Vozinha, tarihi başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Çok mutluyuz. Bu bizim için büyük bir gurur. Çünkü küçük bir ülkeden geldiğimizi biliyoruz. Ancak buraya mücadele etmek için geldiğimizi ve milli takımımızda çok fazla kalite bulunduğunu da biliyorduk. Belki çoğunuz Yeşil Burun Adalı futbolcuların yeterince iyi olmadığını düşünüyordu. Ama biz konuşmamızı sahada yapmak, kalitemizi göstermek ve rekabet edebileceğimizi kanıtlamak için buraya geldik. Oyuncularımızın büyük organizasyonlarda ve üst düzey liglerde forma giyebilecek seviyede olduğunu göstermek istedik."
"KÜÇÜK BİR ÜLKEYİZ AMA BÜYÜK BİR YÜREĞE SAHİBİZ"
Başarılı kaleci, ülkesinin karakterini sahaya yansıttıklarını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:
"Ülkemizi çok seviyoruz ve büyük bir tutkuyla temsil ediyoruz. Çok zor şartlarda büyüdük. Büyükannelerimiz, büyükbabalarımız ve ailelerimiz bizi yetiştirebilmek için büyük fedakarlıklar yaptı. Bu yüzden sahip olduklarımızın değerini biliyoruz. Sahada Yeşil Burun Adalıların direncini ve ülkemize duyduğumuz tutkuyu gösteriyoruz. Burada yalnızca futbolcuları değil, dünyanın dört bir yanındaki tüm Yeşil Burun Adalıları temsil ediyoruz. Küçük bir ülkeyiz ama büyük bir yüreğe sahibiz ve mücadeleden asla vazgeçmeyiz."
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